LIVE Egitto-Uruguay | Mondiali 2018 in DIRETTA | i Faraoni all’assalto di Cavani e Suarez

oasport

: Retweeted QuiMediaset (@QuiMediaset_it): #Mondiali2018, giorno 2. I match di oggi sulle Reti Mediaset: h14: Egitt… - gaietta88 : Retweeted QuiMediaset (@QuiMediaset_it): #Mondiali2018, giorno 2. I match di oggi sulle Reti Mediaset: h14: Egitt… - gaietta88 : RT @QuiMediaset_it: #Mondiali2018, giorno 2. I match di oggi sulle Reti Mediaset: h14: Egitto-Uruguay, live su #Italia1 e Mediaset Extra F… - RSIonline : RT @RSIsport: ?? Oggi Mondiali alla RSI su LA2 e streaming: ??????13h40 Mondiali 2018, Egitto???? - Uruguay???? -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per idi calcio. A Ekaterinburg (Russia) andrà in scena una delle partite più attese della fase a gironi, il secondo incontro della prima giornata del gruppo A dopo il roboante successo della Russia sull’Arabia Saudita. Da una parte gli agguerritissimiche tornano a una rassegna iridata dopo 28 anni di assenza, dall’altra l’ambiziosa Celeste che può essere la mina vagante di questa competizione. Andrà in scena un grande spettacolo tra due formazioni che giocano a viso aperto e che sono in grado di regalare grande calcio. L’si presenta con tutti i favori del pronostico spinto da due fenomeni come, micidiale tandem d’attacco che è in grado di fare la differenza a suon di gol. L’ha però tutte le carte in regola per respingere ...