L' Italia continua essere il paese dell' Ue con più giovani che non studiano e non cercano

Volley - Nations League 2018 : Italia - continua la corsa! Gli azzurri sfidano la piccola Corea del Sud : L’Italia prosegue la propria marcia nella Nations League 2018 di Volley maschile e non deve più commettere passi falsi se vuole continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Gli azzurri, dopo aver sconfitto la Cina, torneranno in campo a Seoul sabato 16 giugno (ore 07.00) per affrontare la Corea del Sud in un incontro che sulla carta non dovrebbe riservare particolari problemi alla nostra ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Frank Chamizo punta con decisione all’oro - Jacopo Sandron può continuare a stupire : Frank Chamizo, ma non solo. L’Italia della Lotta si presenterà ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) con la consapevolezza di poter disporre di una punta di diamante di calibro mondiale per ambire con decisione alla medaglia d’oro. Saranno 14 le categorie di peso in programma al Vila-Seca Pavilion: 5 per la Lotta femminile, 5 per la greco-romana e 4 per la Lotta libera. E gli italiani saranno presenti in tutte le ...

L'export dell'Italia continua a crescere. Un report : Tra queste gli investimenti in infrastrutture, soprattutto in ambito portuale, marittimo e del trasporto intermodale, indispensabili per un'economia che basa più del 30% del proprio Pil sulL'export e ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Belgio in DIRETTA. Azzurre per continuare a sperare - serve la vittoria a Eboli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) le Azzurre se la dovranno vedere contro le Yellow Tigers nel penultimo incontro del torneo: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono obbligate a vincere per sperare fino all’ultimo in una qualificazione alla Final Six che sembra ormai impossibile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori ...

Italia e Francia continuano a litigare sulla nave Aquarius : Il ministro degli Esteri Italiano ha convocato l'ambasciatore francese in Italia: vuole delle spiegazioni sulle parole molto dure usata dalla Francia negli ultimi giorni

Volley - Nations League 2018 : Italia-Thailandia 3-0 - le pagelle delle azzurre. Pietrini e le centrali sul velluto - Malinov discontinua : OFELIA Malinov: 6.5. Partita senza patemi per la alzatrice azzurra che si può permettere anche qualche esperimento. Non tutti vanno a buon fine, soprattutto nel gioco veloce e sulla pipe. Qualche errore di troppo per lei. CRISTINA CHIRICHELLA: 7.5. Bella prova della centrale azzurra, efficace a muro ma anche in battuta. A un certo punto sembra addirittura un baluardo insuperabile per le macchinose e scontate attaccanti thailandesi ELENA ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Sorpresa Ingrosso : continua la corsa verso le finali! : Prosegue lo spettacolo targato Campionato Italiano Assoluto 2018 sulla spiaggia di San Cataldo. Nella giornata di oggi, ben 32 coppie, 16 maschili e 16 femminili, si sono sfidate sulla subbia rovente del litorale pugliese che, dopo le raffiche di vento della giornata di ieri, oggi ha riservato agli atleti condizioni climatiche ideali. continuano a stupire i gemelli Ingrosso nel tabellone maschile, che dopo aver sconfitto la coppia azzurra ...

In Italia Google Pay continua a dare segnali di sé : possibili spiegazioni : Ieri vi riportammo la notizia di quello che sembrava essere l'avvio del rilascio in Italia di Google Pay, vista la comparsa della tecnologia a bordo di alcuni esemplari di OnePlus 6, 5 e 5T. Ebbene, ad oggi il roll-out sembra essersi esteso a dispositivi di altri produttori, come nel caso degli smartphone Nexus e Pixel, Xiaomi, ASUS e LG, viste le tante segnalazioni scattate nelle ore successive al nostro precedente articolo. Più che di un ...

Tiro con l’Arco - l’Italia continua a ottenere vittorie nella Para-Archery European Cup : Dopo le otto finali conquistate mercoledì dalle squadre, nella giornata di ieri hanno ottenuto il pass per le sfide per le medaglie Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno, entrambi per l’oro arco olimpico l’Italia continua a mietere successi sulla linea di Tiro di Olbia alla Para-Archery European Cup. Dopo le otto finali conquistate ieri dalle squadre, nella giornata di oggi volano alle sfide per le medaglie Stefano Travisani ed Elisabetta ...

DIRETTA/ Assoluti Italiani Scherma 2018 : streaming video e tv. Foconi e Garozzo out - continua Cassarà : DIRETTA Assoluti Italiani Scherma 2018: info streaming video e tv, programma e risultati della prima giornata a Milano: oggi spazio a spada e sciabola femminile e fioretto uomini.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:01:00 GMT)

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - ora volata per la Final Six! Bisogna continuare a vincere - tutte le combinazioni e la classifica : Dopo la memorabile vittoria in rimonta contro la bestia nera Olanda, l’Italia è ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre occupano ora la settima posizione in classifica con 6 vittorie all’attivo in undici partite giocate. Il tris di lusso confezionato contro le corazzate Cina, Serbia e Olanda ha rimesso in gioco le ragazze di coach Davide Mazzanti che possono ...

Cecchinato - la favola Italiana continua : battuto Djokovic - è in semifinale al Roland Garros : Tennis italiano in festa grazie a Marco Cecchinato che ha sovvertito i pronostici battendo uno dei giganti del tennis moderno, ovvero Novak Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros. Dopo 40 anni, un tennista del Belpaese torna in una semifinale dello Slam.continua a leggere

Migranti - Macron : “Continuare dialogo con Italia - soluzione insieme” : Migranti, Macron: “Continuare dialogo con Italia, soluzione insieme” Migranti, Macron: “Continuare dialogo con Italia, soluzione insieme” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “Continuare dialogo con Italia, soluzione insieme” proviene da NewsGo.

Fisco : Martina - flat tax? continua presa in giro Italiani : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – "#flatTax. continua la presa in giro degli italiani da parte di Lega e M5S. Sulle imprese fanno finta di non sapere che abbiamo già fatto noi: Ires (dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24% per le Pmi) #bastapropaganda". E' quanto scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.