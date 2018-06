L' Isis minaccia i mondiali in Russia | ' Massacri come mai prima d' ora' Video con stadi in

L'Isis minaccia i Mondiali di calcio : "Massacri come non mai" : ... di catastrofi e di violenze contro squadre e contro i numerosi fan accorsi in Russia in questi giorni per seguire la competizione calcistica più importante del mondo. Il filmato è stato analizzato ...

L’Isis minaccia i Mondiali di calcio in Russia : video con stadi in fiamme : L’Isis ha diffuso un video di quattro minuti di minacce alla Russia e ai Mondiali di calcio. Il filmato, analizzato dal Middle East Media Research Institute, contiene immagini di repertorio diffuse dalla branca caucasica dell’organizzazione islamista, con l’aggiunta di una scena finale dove un drone con le insegne dello Stato islamico sorvola il vi...

Kate Middleton terrorizzata - l’Isis minaccia il principino George : L’Isis minaccia il piccolo George, terrorizzando l’Inghilterra, ma soprattutto Kate Middleton, che ora teme per l’incolumità del suo bambino. L’organizzazione terroristica, responsabile di numerosi attentati in tutto il mondo, nell’ultimo periodo ha preso di mira la famiglia reale e in particolare il primogenito di William e Kate. A rivelarlo Husnain Rashid, sostenitore dell’Isis arrestato da Scotland Yard e ...

Londra allerta : l'Isis minaccia ancora l'Europa : Secondo i servizi segreti inglesi l'Isis punta a compiere attacchi "devastanti" e "più complessi" in Europa dopo aver perso territori in Medio Oriente. Solo nel Regno Unito, dall'attacco di Westminster, sventati dodici attentati terroristici.