L’Isis minaccia i Mondiali di calcio in Russia | video con stadi in fiamme 

Kate Middleton terrorizzata - L’Isis minaccia il principino George : L’Isis minaccia il piccolo George, terrorizzando l’Inghilterra, ma soprattutto Kate Middleton, che ora teme per l’incolumità del suo bambino. L’organizzazione terroristica, responsabile di numerosi attentati in tutto il mondo, nell’ultimo periodo ha preso di mira la famiglia reale e in particolare il primogenito di William e Kate. A rivelarlo Husnain Rashid, sostenitore dell’Isis arrestato da Scotland Yard e ...