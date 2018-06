L' intelligenza artificiale è molto più vicina all' alchimia che alla scienza

Google ha migliorato le traduzioni con l'intelligenza artificiale. Anche in italiano : “Siamo in una primavera dell’intelligenza artificiale”, diceva due anni fa John Giannandrea, che allora, a Google, era a capo di questo settore di ricerca (prima di essere scippato da Apple). Negli ultimi anni infatti sono cresciuti gli strumenti che fanno uso di sistemi di AI (Artificial Intelligence), e soprattutto di una sua branca specifica nota come machine learning, che sviluppa algoritmi in grado di apprendere e ...

52 eccellenze per il futuro dell'intelligenza artificiale in Europa : ... aspetto fondamentale per poter analizzare un'evoluzione destinata ad incidere a fondo su moltissimi aspetti della quotidianità, della legislazione, dell'economia, della società e di ogni altro ...

La NPU e l’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro : tutta leggenda o funzionano davvero? (video) : Dopo 9 mesi torniamo a parlarvi di Huawei Mate 10 Pro, l'abbiamo stressato in lungo e in largo per stanare l'intelligenza artificiale che custodisce. Saremo riusciti a trovarla? Scopritelo nel nostro video. L'articolo La NPU e l’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro: tutta leggenda o funzionano davvero? (video) proviene da TuttoAndroid.

intelligenza artificiale - nasce la task force Ue per l'etica : La commissione di Bruxelles ha nominato le 52 persone che ne fanno parte. Stefano Quintarelli rappresenta l'Italia assieme ad altri tre esperti: Luciano Floridi, Andrea Renda e Francesca Rossi

La super-vista per l'intelligenza artificiale / Rivoluzione per la tecnologia : dalla medicina ai videogame : La super-vista per l'Intelligenza Artificiale: Rivoluzione nel mondo della tecnologia. Questo permetterà passi in avanti in medicina, nell'assistenza agli anziani e anche nei videogame.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:10:00 GMT)

L’intelligenza artificiale di Google migliora le traduzioni anche offline : (Foto: Mashable) A partire da oggi le traduzioni di Google Translate si faranno più accurate anche per chi non può collegarsi a internet. La casa di Mountain View ha annunciato dal suo blog di avere finalmente svincolato dalla sua infrastruttura cloud una delle caratteristiche più interessanti del suo software di traduzione: il supporto delle tecnologie di machine learning, che consentono di tradurre intere frasi tenendo in considerazione la ...

L'intelligenza artificiale che vede attraverso i muri : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Mondiali di calcio - ecco chi vincerà (secondo l'intelligenza artificiale) : Un'équipe di ricercatori tedeschi ha messo a punto un algoritmo di intelligenza artificiale che ha condotto 100mila simulazioni del campionato mondiale di calcio che sta per iniziare in Russia. E decretato quale sarà la squadra vincitrice

Office 2019 avrà il Fluent Design e l’intelligenza artificiale [Video] : Office 2019, la nuova versione delle celebre e storica suite di programmi, è ormai in dirittura di arrivo entro la fine dell’anno su Windows 10 e sono molti gli utenti che attendono di sapere e provare le novità implementate. Il leaker WalkingCat ha scovato un video di Microsoft non ancora pubblicato ufficialmente dove vengono mostrate alcune delle nuove funzionalità di Office 2019. Nello specifico, Jon Friedman, Chief Designer di Office, ...

Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è disponibile anche offline per l’italiano : Google ha aggiornato la sua applicazione per smartphone Traduttore per usare le sue funzioni di intelligenza artificiale offline, scaricando prima i dizionari delle lingue che si vogliono utilizzare. L’app dava una possibilità simile anche in passato, ma era molto meno The post Ora il sistema di intelligenza artificiale di Google Traduttore è disponibile anche offline per l’italiano appeared first on Il Post.

Uber - l’app riconoscerà gli ubriachi con l’intelligenza artificiale (e li lascerà a piedi) : Smettila di chiamare Uber da sbronzo. E salire in auto importunando il conducente o sporcando i sedili della lussuosa auto che ti riporterà a casa o chissà dove. Non se ne può davvero più: il gruppo sta lavorando su una tecnologia in grado di determinare, per così dire, una stima sul tasso di ubriachezza di un singolo utente. Secondo la Cnn, ci sarebbe di mezzo un brevetto: un sistema di machine learning, da integrare nella propria app, utile a ...

Robot e intelligenza artificiale : Germania - Corea del Sud e Singapore guidano la transizione : Quali sono i Paesi più preparati ad accogliere – e gestire – i Robot mossi dall’intelligenza artificiale? Quelli, insomma, in cui l’impatto dell’automazione sarà meno drammatico per la forza lavoro tradizionale. Il che, in altre parole, significa aver messo in campo per tempo strategie adeguate alla riqualificazione di quella stessa forza lavoro. Secondo un rapporto firmato da Abb e dall’Economist Intelligence Unit al vertice della particolare ...

Red Dead Redemption 2 : miglioramenti all'intelligenza artificiale e al gunplay : Red Dead Redemption 2 è sicuramente un titolo molto atteso, e mentre aspettiamo di vederlo all'E3 su Reddit sono recentemente emerse alcune interessanti dichiarazioni che svelerebbero delle meccaniche di gioco, riporta Playstationlifestyle.Ecco riassunti di seguito i punti di quanto rivelato su Reddit. Vale la pena comunque sottolineare come si tratti di indiscrezioni non confermate, naturalmente, per quanto spesso e volentieri anticipazioni di ...