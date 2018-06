«L’incoerente | l’apprendista e il capo» I voti alla partenza del Governo

vanityfair

(Di venerdì 15 giugno 2018) «A 100 giorni dal 4 marzo abbiamo un premier apprendista, un ministro dell’Interno che fa ildele un’opposizione che non c’è». Ha il dono della sintesi, Ferruccio De Bortoli. L’ex direttore de IlSole24Ore e del Corriere della Sera, 65 anni, oggi editorialista per il quotidiano di via Solferino, dà ialConte a due settimane esatte dal suo insediamento. Lo fa in una giornata complicata, in cui i tre protagonisti dell’esecutivo giocano ognuno la sua partita. Il premier è a Parigi a fare pace con il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva definito «cinica» la strategia dell’Italia sui migranti; il suo vice Luigi Di Maio cerca di limitare i danni dell’inchiesta sullo stadio della Roma che vede tra gli indagati il suo uomo di fiducia Luca Lanzalone; l’altro vice Matteo Salvini raddoppia la sua crociata contro ...