' Limite - illimitato' | al MARCH la mostra di Tommaso Palaia

Sconvolgono le tariffe Iliad Italia : tutto illimitato e 30 GB a meno di 6 euro al mese ma con un Limite : Le tariffe Iliad Italia sono state appena presentate e Sconvolgono davvero il mercato. In realtà l'offerta è unica e sola ma promette di dare davvero battaglia ai concorrenti Vodafone, TIM, Wind e Tre Italia per dare il via alla vera rivoluzione con protagonista il nuovo quarto operatore Italia no. Nella presentazione di Iliad Italia appena conclusaa Milano, ecco che Benedetto Levi ha puntato tutto su trasparenza e verità dell'offerta ...

Sconvolgono le tariffe Iliad Italia : tutto illimitato e 30 GB a meno di 6 euro al mese ma con un Limite : Le tariffe Iliad Italia sono state appena presentate e Sconvolgono davvero il mercato. In realtà l'offerta è unica e sola ma promette di dare davvero battaglia ai concorrenti Vodafone, TIM, Wind e Tre Italia per dare il via alla vera rivoluzione del nuovo quarto operatore Italiano. Nella presentazione di Iliad Italia appena conclusaa Milano, ecco che Benedetto Levi ha puntato tutto su trasparenza e verità dell'offerta telefonica in arrivo nel ...