Light Yagami e Ryuk si mostrano in un nuovo teaser di Jump Force

(Di venerdì 15 giugno 2018)è stato presentato all'E3 con un trailer che mostrava alcune sequenze di gameplay e tanti personaggi del gioco, anche se la curiosità dei fan è stata solleticata principalmente dagli ultimi secondi del video di reveal, durante i quali comparivanodel brand Death Note.Nonostante quindi non abbiamo ancora visto combattere questi due personaggi e non è chiaro se faranno parte della lista dei combattenti giocabili, oggi Bandai Namco ha pubblicato uninteramente dedicato a. Come riporta VG24/7, ilripropone la stessa sequenza che concludeva il trailer di reveal, anche se questa volta la scena dura qualche secondo in più.sarà disponibile nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC .Che ne pensate della presenza dei due protagonisti di Death Note tra gli altri dei franchise di Dragon Ball, Naruto e One Piece?Read ...