L’ex di Dybala se la spassa ad Ibiza | Antonella Cavalieri è ‘caliente’ in vacanza

sportfair

: RT @GnocchiGene: Dybala, l' ex fidanzata confessa :' Il successo ha rovinato Paolo e gli ha dato alla testa. Adesso si crede Padoin '. #gaz… - PizzAlex10 : RT @GnocchiGene: Dybala, l' ex fidanzata confessa :' Il successo ha rovinato Paolo e gli ha dato alla testa. Adesso si crede Padoin '. #gaz… - FabioMorasca : #PauloDybala, parla l'ex fidanzata Antonella Cavalieri: 'Più è diventato famoso e più si è allontanato da me'… - albino_ruffo : RT @GnocchiGene: Dybala, l' ex fidanzata confessa :' Il successo ha rovinato Paolo e gli ha dato alla testa. Adesso si crede Padoin '. #gaz… -

(Di venerdì 15 giugno 2018)adcon le amiche: l’ex fidanzata di Paulodimentica il calciatore della Juventus tra mare e divertimento Pauloè ormai il passato per. La bella argentina si gode le vacanze, dopo la fine della relazione con il calciatore della Juventus, attualmente impegnato ai Mondiali di Russia 2018. La giovane ragazza ha deciso di mollare l’attaccante dopo i ripetuti tradimenti di lui (leggi qui) ed ora è volata in Spagna, più precisamene trae Formentera. Con accanto tante amiche, tra cui Lidia Canalis, cugina della più famosa Elisabetta,se lae dimentica il calciatore. Scorri la gallery per vedere più foto. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo L’ex dise laadè ‘caliente’ inGALLERY ...