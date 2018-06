L' euro torna sotto quota 1 | 16 dollari a nuovi minimi da 7 mesi

Torna In Vodafone Con Special Minuti 10GB : 10GB Con Minuti Illimitati A 5 euro/Mese : Incredibile offerta per Tornare in Vodafone: arriva Vodafone Special Minuti 10GB, con Minuti Illimitati e 10 giga di traffico internet a 5 Euro al Mese. Ecco tutti i dettagli su Vodafone Special Minuti 10GB Vodafone Special Minuti 10GB Giugno 2018 per Tornare in Vodafone Nelle ultime ore Vodafone sta iniziando a proporre ad alcuni vecchi […]

Zona euro - la produzione industriale torna in negativo : torna in negativo ad aprile la produzione industriale dell'EuroZona dopo i segnali di ripresa mostrati nel mese precedente . Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , ...

Paolo Savona è tornato a parlare di euro e 'Piano B' dopo settimane di silenzio : ... avrei potuto fare come Galileo' al quale chiesero di abbandonare l'idea che la Terra si muovesse 'e una volta insediato al ministero dell'Economia dire come Galileo 'Eppur si muove', ha poi aggiunto ...

Consiglio a chi vuole rifare l'europa. Tornate alla lezione dei padri fondatori : I protagonisti della politica estera italiana in questi settant'anni di democrazia rappresentativa non hanno mai avuto incertezze sulle alleanze internazionali e come orientare la bussola, pur ...

La cocaina torna a impadronirsi dell'europa : Il mercato degli stupefacenti si sta modificando ma l'Osservatorio europeo sulle droghe lancia l'allarme sulla "polvere bianca", più pura e disponibile in grandi quantitativi. Intanto nel continente crescono i morti per overdose di eroina

Milano torna sui livelli della vigilia con l'europa : Teleborsa, - Azzera i guadagni Piazza Affari , con le altre borse europee che scambiano attorno alla parità seguendo le indicazioni dei future USA. L'Euro / Dollaro USA mostra un progresso dello 0,28%.

Vladimir Putin torna in europa : La strada per l’Europa l’aveva già spianata a Vladimir Putin il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, proponendo una revisione delle sanzioni durante il suo discorso programmatico al Senato. Questa mattina l’Austria ha detto che l’Italia è un forte alleato e a unirli è anche l’incauto amore verso

Michele Mognato - l'onorevole che torna a fare il commesso : stipendio da 10.000 a 1.250 euro : Certo, non è una cosa facile passare dalla politica e dall'amministrazione, un'attività totalizzante, che ti impegna quasi 24 ore su 24, a un lavoro organizzato su turni di sei, sei ore e mezza. ...

Borse europee incerte. Torna a salire lo spread : I mercati attendono il dato dei responsabili degli acquisti in europa e negli Stati Uniti che anticipa la tendenza dell'economia. In avvio Londra, Francoforte e Parigi sono in lievissimo calo, ...

Steven Mnuchin : "Italia non ci preoccupa. Importante che resti nell'area euro". Padoan parte per Washington - poi torna indietro : L'Italia non lo preoccupa minimamente, ma è "Importante" che resti nell'area euro, che sia "parte dell'Europa". Steven Mnuchin, il segretario al Tesoro americano, assicura che gli Stati Uniti lavoreranno con il nuovo governo, al quale "va data un'opportunità". Seduto al bar dell'hotel Fairmont ordinando un bourbon doppio al termine della cena del G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, Mnuchin appare ...

