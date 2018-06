Letterina a sinistra

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) di Raffaella Costi Care e cari voi, ex compagne e compagni, di qualunque zona della “” in cui vi troviate, con tutte le sfumature del caso. Mentre voi perdevate il vostro tempo a fare la punta agli spilli, o lo utilizzavate per scopi socialmente utili, come la ricerca del pelo nell’uovo, c’era un tizio, un Grillo, che a un certo punto della sua vita ha sentito in sé tutto l’incazzo derivante dal vostro perder tempo. E no, non era e non è un destro, perché chi difende l’ambiente non lo è. E sì, ha anche sparato cazzate provocatorie di ogni tipo, ma mentre lui sparava cazzate, voi gli andavate dietro per criticarlo, invece di costruire qualcosa di decente da contrapporgli. E venite adesso a fare la morale a chi vi ha lasciato, porgendovi distinti saluti? Voi sapevate, senza mai osare dirlo con la necessaria chiarezza e col necessario coraggio, ...