Lettera aperta di un' aspirante mamma adottiva single

(Di venerdì 15 giugno 2018) Oggi, attraverso questatestimonianza, vorrei porre all'attenzione la questione dell'adozione e dell'affido alle persone singole. Sono tante, sempre di più le persone che non si sposano, non convivono. Spesso hanno risorse, tempo, disponibilità affettiva e la famiglia d'origine alle spalle.E a volte desiderano mettere tutto questo a disposizione di un bambino o di un ragazzo in stato di abbandono. La legge italiana oggi non consente aidi adottare tranne in casi particolari. L'affido, anche se possibile e sempre di più consentito, rimane un percorso difficile. Eppure anche una personaavrebbe tanto da dare a un bimbo o a un ragazzo senza famiglia.Forse è tempo anche per l'Italia di uscire dall'800. Avere due genitori di sesso diverso non è e non è mai stata una garanzia per i figli di potere crescere in una famiglia sana. ...