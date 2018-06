L' ennesima vergogna di Milano | i clandestini occupano la scuola

ilgiornale

(Di venerdì 15 giugno 2018) Un'altra immagine plastica del fallimento del buonismo della sinistra milanese è l'exabbandonata di via Zama. L'intero stabile è finito in mano a immigratiche vi hanno trasferito la propria dimora abisiva. Un'enclave di degrado e illegalità. "All'interno lo scenario è veramente inquietante: ex aule trasformati in appartamenti a ogni piano e degrado insostenibile", denuncia Silvia Sardone, consigliere comunale e regionale di Forza Italia ha effettuato un sopralluogolo.Chiunque può entrare nella exabbandonata di via Zama. C'è chi passa dai cancelli che ci sono in via Berlese e chi si fa largo dalle grate accanto alla fermata dell'autobus su via Zama. Molte delle "camere" hanno persino i lucchetti. "Si può dire tranquillamente che la, di proprietà comunale - commenta la Sardone - è diventata un albergo per delinquenti,e sbandati". Durante il ...