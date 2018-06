Leader talebani Pakistan ucciso da drone

I talebani alla ricerca del nuovo Leader : A fine mese i turbanti neri celebrano il “congresso” ?per scegliere l'erede del mullah Omar, morto nel 2013. Una sfida a due, con le potenze regionali e gli 007 pakistani che osservano sullo sfondo Afghanistan: ucciso il Mullah Omar " Ma dove vanno i talebani . Il processo di pace in mano al successore di mullah Mansour"

Usa : “In Afghanistan uccisi almeno 50 Leader talebani in attacco” : Usa: “In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco” Usa: “In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco” Continua a leggere L'articolo Usa: “In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco” proviene da NewsGo.