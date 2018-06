Le prime pagine di oggi : Gli arresti per corruzione per il nuovo stadio della Roma, Francia e Italia continuano a litigare, e l'avvio dei Mondiali in Russia The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le accuse fra Francia e Italia sui migranti, l'incontro fra Kim e Trump, e la nomina di viceministri e sottosegretari

La nave Aquarius, i risultati delle elezioni amministrative, e l'incontro fra Kim e Trump

Salvini chiude i porti a una nave di migranti, le elezioni amministrative di ieri, e l'attesa per l'incontro fra Kim e Trump

Le elezioni amministrative, il primo G7 di Giuseppe Conte e il Gay Pride

Il G7 in Canada, la morte dello chef Bourdain, e la chiusura di 7 moschee in Austria

Le promesse di Di Maio ai commercianti, il G7 in Canada, e il concerto in ricordo di Pino Daniele

La fiducia al governo Conte, il nuovo governo spagnolo, e l'amichevole annullata fra Israele e Argentina

La fiducia del Senato a Conte, Cecchinato in semifinale al Roland Garros, e la morte di Pierre Carniti

La Tunisia si arrabbia con Salvini, la flat tax rinviata all'anno prossimo, e le proteste dei migranti in Calabria

Salvini e i migranti, un nuovo test per il tumore al seno, e Balotelli e il razzismo

Le prime dichiarazioni da ministri di Di Maio e Salvini, le polemiche su Lorenzo Fontana, e il calciomercato

Il giuramento del governo Conte, la sfiducia al governo Rajoy in Spagna, e la sconfitta dell'Italia in amichevole con la Francia

La formazione del governo Conte, i dazi di Trump, e Zidane lascia il Real Madrid