L’E-Pace di Jaguar sbanca agli Oscar del design auto

Prime foto di House of Cards 6 - Robin Wright è la Presidente Underwood nelL’Era post Kevin Spacey : Robin Wright è la protagonista assoluta nelle Prime foto di House of Cards 6. La serie targata Netflix mostra il nuovo e ultimo capitolo con Claire Underwood come Presidente degli Stati Uniti nell'era post Kevin Spacey. Per la donna, la sesta stagione rappresenta l'anno del riscatto. L'ultimo episodio della passata stagione si era concluso con gli Underwood e le loro macchinazioni. Frank aveva fatto in modo che Claire diventasse la leader, ma ...

Governo - Tria : “Eviteremo condizioni che spingano a uscita dalL’Euro. Flat tax e pace fiscale? Prima studiamo i conti” : Rassicura i mercati: “Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro. Il Governo è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino condizioni di mercato che spingano all’uscita. Non è solo che noi non vogliamo uscire: agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in discussione la nostra presenza nell’euro”. Garantisce che “la fiducia sulla nostra stabilità finanziaria” è ...

Una possibilità di pace per L’Etiopia : Il nuovo premier Abiy Ahmed ha cancellato le tensioni ventennali con l’Eritrea. Ma questo non significa che il paese si stia liberando di un regime autoritario. Leggi

Jaguar E-Pace : sospensioni adattive - intelligenza artificiale e tutta L’Efficenza del motore benzina da 200 CV : La Jaguar E-Pace è ora disponibile con la tecnologia Smart Settings e il motore benzina Ingenium da 200 CV La Jaguar E-Pace è ora ancora più connessa e confortevole. I nuovi aggiornamenti previsti per il compact SUV Jaguar comprendono la tecnologia di “autoapprendimento” Smart Settings, le sospensioni con Adaptive Dynamics e un efficiente quanto economico motore benzina da 200 CV. Dopo il suo spettacolare debutto, in cui ha effettuato ...

L’Etiopia ha annunciato che accetterà tutti i termini dell’accordo di pace firmato con L’Eritrea nel 2000 : L’Etiopia ha annunciato che accetterà completamente i termini di un accordo di pace firmato con l’Etiopia nel 2000: fino a questo momento il paese non aveva mai acconsentito a riconoscere i confini con l’Eritrea tracciati dalla commissione che aveva lavorato The post L’Etiopia ha annunciato che accetterà tutti i termini dell’accordo di pace firmato con l’Eritrea nel 2000 appeared first on Il Post.

Alla scoperta del mistero dei buchi neri e delle onde gravitazionali : Thales Alenia Space sigla contratto con L’ESA per la missione LISA : Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo studio di fase A di LISA (Laser Interferometer Space Antenna), la terza missione di classe “Large” del programma scientifico dell’ESA, Cosmic Vision 2015-25. LISA sarà il primo osservatorio spaziale per le onde gravitazionali. Scopo di LISA è la rivelazione delle onde gravitazionali, ...

Spazio - Sardinia Deep Space Antenna : L’Esplorazione interplanetaria made in Sardegna : Dalla Sardegna all’Universo profondo. Con una due giorni dedicata alle attività spaziali la Regione Sardegna diventa protagonista dei nuovi programmi di esplorazione dell’Agenzia spaziale italiana per le future missioni verso mondi lontani. La giornata conclusiva di ieri ha visto la cerimonia inaugurale del Sardinia Deep Space Antenna, la nuova unità scientifica dell’Asi situata a San Basilio, che sarà in grado di offrire servizi di ...

