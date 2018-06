Le novità di Tre per l’estate tra ALL-IN | Apple Music e smartphone a rate

Segnali di vita per Asus ZenFone 3 Zoom il 13 giugno : aggiornamento 54 con tre novità : Dopo diversi mesi di silenzio, oggi 13 giugno è finalmente possibile soffermarsi nuovamente su un Asus ZenFone 3 Zoom dal punto di vista degli aggiornamenti software, considerando il fatto che da un po' di tempo a questa parte il popolare smartphone Android era finito un tantino nel dimenticatoio. In particolare, in queste ore è necessario concentrarsi sulla patch 54, che finalmente riesce a dare continuità ad Android Oreo di cui tanto si è ...

Oltre all'adeguamento alla circolare Gabrielli anche le 'prenotazioni scritte abusive' novità alla fiera di Sant'Antonio 2018 : ... banco di prova del nuovo sistema organizzativo ma anche dell'approccio che la stessa città dovrà avere nell'organizzazione di pubblici spettacoli. Giovedì sarà poi la volta della processione di Sant'...

White Street Market 2018 a Milano : G-Shock protagonista - ecco le novità : La prima edizione di WSM, a Milano dal 16 al 18 giugno, rappresenta il primo festival dedicato ai marchi di ricerca nel mondo dello Streetwear e Street fashion, un evento gratuito e aperto al pubblico dalla marcata impronta culturale, grazie ad eventi e talk di spessore internazionale. G-Shock sceglie il contesto e la ...

L'estate Trenitalia porta novità - partnership e promozioni per target : ... che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta L'estate pernottando in vari hotel e alberghi, o partecipando a festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando ...

Fifa 19 : novità - rumors e tutto quello che c'è da sapere! Diretta streaming dalle 19!

Formula1 GP Canada. Tutte le novità tecniche viste in pista a Montreal : Prima di analizzare le novità aerodinamiche portate in pista dai top team è giusto sottolineare i cambi di Power Unit che sono effettuati dalle libere del venerdì su diverse monoposto. Qui la potenza ...

WWDC 2018 - la carica dei Memoji Apple e altre novità per iOS e Mac : L'intelligenza artificiale di Siri si apre agli sviluppatori. E' la più attesa tra le novità presentate durante la Worldwide Conference di Apple a San Jose, in...

La patch 1.25 di Overwatch introduce la Ricerca Formazioni con selezione di ruolo e molte altre novità di rilievo : Nel nuovo aggiornamento sullo sviluppo di Overwatch, Jeff Kaplan parla dei cambiamenti in arrivo per il gioco con la patch 1.25, ora disponibile sul PTR.La novità più importante è molto probabilmente quella legata alla Ricerca Formazioni. Questa funzione permette di creare o cercare Formazioni precise prima di entrare in una partita competitiva impostando parametri personalizzati come l'utilizzo obbligatorio della chat vocale, per esempio. ...

Sky si fa in tre : satellite - digitale e fibra. Tutte le novità : Andrea Zappia Il cielo televisivo si espande e da satellitare diventa digitale e in fibra. Non solo parabola, le possibilità di accesso a Sky, infatti, da oggi si moltiplicano. E’ arrivata un’offerta ad hoc sul digitale terrestre (qui i dettagli) composta nel complesso da 15 canali. Una grande novità frutto di un accordo “win win” con Mediaset, siglato al culmine di un percorso di dialogo tra le due aziende, e non di uno ...

Sky oltre la piattaforma - nasce offerta digitale terrestre. Tra le novità Sky Fibra : Sky, a 15 anni dalla sua nascita, rompe ogni barriera di accesso ai propri contenuti televisivi e segna una nuova evoluzione nel modo di vivere la tv. D’ora in poi si potrà vedere Sky attraverso molteplici tecnologie di trasmissione, grazie alla nascita di “Sky sul digitale terrestre&rdquo...

La funzione per «disintossicarci» dallo smartphone e le altre novità in arrivo su iPhone e iPad : Come sempre, nel suo appuntamento di fine primavera, Apple annuncia le novità dei suoi sistemi operativi: iOS, watchOS, macOS e tvOS. Sono il cuore dei dispositivi che abbiamo in tasca – per chi ami la Mela – e di volta in volta si arricchiscono di nuove funzionalità, alcune molto utili e magari attese altre che spaziano più dalle parti del divertimento e delle curiosità. Vediamo quali sono quelle annunciate quest’anno da Tim Cook e dagli altri ...

Elena Morali e Marco Ferri stanno insieme?/ "Potrebbe nascere qualcosa.." : novità sulla coppia a Pomeriggio 5 : Elena Morali e Marco Ferri stanno insieme? L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi svela: "C'è stato un bacio... ma credo sia di amicizia". Chiarimenti a Pomeriggio 5(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:42:00 GMT)

Evento Apple 4 giugno - diretta live : iOS 12 - Siri e le altre novità : Apple darà il via oggi alla nuova edizione della WWDC, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori in cui Cupertino svelerà tutte le novità in arrivo dal punto di vista software. Stasera alle 19, ora italiana, Tim Cook salirà sul palco di San Josè per aprire i lavori della ventinovesima edizione che si snoderà lungo cinque giorni di seminari e workshop con migliaia di partecipanti da tutto il mondo. Aspettiamoci dunque le ultime evoluzioni ...