Le amputarono il braccio | ora controllerà la protesi con il pensiero

(Di venerdì 15 giugno 2018) Una ragazza di 27 anni, che perse ildestro in seguito a un grave incidente stradale, potrà controllare laall"arto con il. Fantascienza? Macché, si chiama reinnervazione muscolare mirata (Targeted Muscle Reinnervation per dirla all'inglese).L"avveniristico intervento chirurgico è stato eseguito al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma da Vincenzo Denaro, ordinario emerito di Ortopedia e Traumatologia dell'Ateneo, affiancato dalla sua équipe e da Oskar Aszmann, chirurgo viennese che ha già effettuato diversi interventi di questo tipo.Ladel futuroLa donna, fino ad oggi, ha indossato soltanto unacosmetica incapace di eseguire i movimenti. "La fase di training intensivo necessaria per insegnare alla paziente a muovere l'arto bionico in modo appropriato dovrebbe durare circa tre mesi e avviarsi dopo i primi 4-6 mesi di riabilitazione, ...