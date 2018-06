Lavoro digitale | se la tecnologia non è più un alleato

vanityfair

: La mappa di #meetingprioritalia su grande trasformazione digitale del lavoro: contaminazione competenze, contesti… - BentivogliMarco : La mappa di #meetingprioritalia su grande trasformazione digitale del lavoro: contaminazione competenze, contesti… - CeciliaFerrara8 : RT @FormezPA: Ci sono 350 mila posti di lavoro non coperti per mancanza di competenze ICT, il 47% degli italiani ha conoscenze di base. Se… - ribarberis : RT @StefanoScabbio: #Comunicazione, #problemsolving, #organizzazione, #creatività, #leadership: le #SoftSkills per rimanere competitivi e r… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Siete in ufficio e ricevete una chiamata al termine della quale vi informano che per mandare un documento dovete fare un fax o – forse peggio – mandare una raccomandata. Se di recente è capitato anche a voi, sapete bene che in un attimo è subito attacco di orticaria. Ma santo cielo, esistono fior di poste elettroniche e io devo sorbirmi una coda di minimo mezz’ora per fare quello che potrei fare in cinque minuti con il pc? Per alcune attività legate alle nostre professioni non siamo più disposti a fare a meno della. E se molti sono i benefici che questa ha portato con sé, come in tutti i grandi cambiamenti, c’è un’altra faccia della medaglia da considerare. Ilha, infatti, agevolato ad esempio quell’insieme di pratiche che vanno sotto il nome di smart working. Bene. Però ha anche creato pratiche meno virtuose e professioni dalle condizioni poco ...