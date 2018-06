Lavoro | ci vuole dignità

ilsussidiario

(Di venerdì 15 giugno 2018) È in corso una guerra tra poveri: occorre continuare a monitorare sul limite tra flessibilità e sfruttamento per non fare passi indietro di secoli. GIORGIO VITTADINI(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 05:58:00 GMT)Contratto di governo: il Calende dimenticato, di G. VittadiniDio di mestiere faceva il carpentiere, di G. Vittadini