Lasciarsi? Meglio farlo a inizio estate

(Di venerdì 15 giugno 2018) Passiamo la vita ad aspettare il momento perfetto. Il momento perfetto per dargli il primo bacio, il momento perfetto per il primo appuntamento perfetto, il momento perfetto per sentirci dire «mi vuoi sposare?». Poi ci rendiamo conto che la perfezione non esiste. E allora smettiamo di aspettarla, e iniziamo a vivere. Giusto in tempo per capire che il primo bacio ci sorprende quando non ce lo aspettiamo, il primo appuntamento non è mai perfetto, e il «mi vuoi sposare?» arriva sempre dopo: mai visto un uomo che avesse fretta. Eppure, c’è una cosa, appartenente alla categoria «Love & affini» della nostra vita, che un momento perfetto ce l’ha. Quella cosa è il. E il suo attimo migliore è l’dell’. Il sole che ti consola, la routine che si spezza, il flirt estivo che ti aspetta. Se i saggi ci hanno sempre consigliato di cogliere il lato positivo della vita, ecco che ...