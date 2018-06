L’Argentina volta pagina La Camera dice sì all’aborto 

lastampa

: RT @ItalyinARG: Stasera @teatro_coliseo #buenosaires un'altra tappa del programma culturale #ItaliaXXI con l'energia di @RoyPaci #mambosici… - DonatellaCanno2 : RT @ItalyinARG: Stasera @teatro_coliseo #buenosaires un'altra tappa del programma culturale #ItaliaXXI con l'energia di @RoyPaci #mambosici… - Emmachampagne95 : RT @AleAlonzi96: Oggi #14giugno iniziano i #Mondiali in #Russia e l’Italia per la prima volta non è presente! Ripenso a quel 9 luglio 2006… - AleAlonzi96 : Oggi #14giugno iniziano i #Mondiali in #Russia e l’Italia per la prima volta non è presente! Ripenso a quel 9 lugli… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) L’aborto legale, sicuro e gratuito nel Paese di Papa Francesco sembrava, fino a pochi mesi fa, un miraggio e invece adesso in molti ci sperano davvero. In una sessione storica ladei deputati ha dato via libera ad un progetto di legge che giaceva da anni senza che nessun leader politico a livello nazionale avesse il coraggio di discuterlo se...