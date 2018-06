L' Aquarius fa rotta verso Valencia | ma ci sono due migranti dispersi

Aquarius supera la Sardegna : rifornita dalla Guardia Costiera - fa rotta verso Valencia : Dopo 3 giorni di viaggio, l' Aquarius ha supera to la Sardegna : ora davanti alla nave c'é solo mare aperto fino alle Isole Baleari e poi Valencia , dove il convoglio che la scorta dovrebbe arrivare alle 8 di mattina di domenica.Nella notte le condizioni meteo sono migliorate e la nave ha fatto una sosta tecnica programmata ad una decina di miglia dal porto di Olbia, per ricevere dalle motovedette della Guardia Costiera ulteriori generi ...

Aquarius cambia rotta per il maltempo. Una nave Usa fermata per ore in Sicilia : nave Trenton a un certo punto ha girato la prua,come se fosse quasi pronta ad allontanarsi dal porto di Augusta. «Aspettiamo istruzioni» è stata per ore la spiegazione ufficiale. La verità è che la nave militare americana fino a ieri sera non aveva ancora ricevuto il permesso di attraccare. E men che meno quello di scaricare in Sicilia i 40 migrant...