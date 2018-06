Lanzalone | Mai compiuto illeciti

La Raggi un'ora in procura sul ruolo di Lanzalone. L'ex presidente Acea respinge ogni addebito : "Mai compiuto nulla di illecito" : Avrebbe ribadito anche agli inquirenti, così come dichiarato pubblicamente, che la genesi del rapporto con Luca Lanzalone sarebbe legato agli esponenti degli M5S, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede che glielo avrebbero presentato quando, all'inizio del 2017, si occupavano per il Movimento degli enti locali. È il giorno in cui Virginia Raggi viene convocata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Barbara Zuin come persona ...

Stadio Roma - Di Maio : “Per Lanzalone ‘premio’ presidenza Acea? Un grande equivoco”. Poi si rifugia nel silenzio : “Si può dare la guida di una grande partecipata come Acea come ‘premio‘? Questo è tutto un grande equivoco”, ha tagliato corto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, dopo le polemiche per quanto da lui dichiarato sul caso Lanzalone, l’avvocato e consulente legato al M5s, che ha lasciato l’incarico di presidente dell’azienda Romana dopo essere finito ai domiciliari in merito ...

Stadio Roma : Lanzalone si dimette da presidente dell'Acea. Parnasi : 'Mai commesso reati'. Indagato il sovrintendente Prosperetti : IL sovrintendente Francesco Prosperetti , che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle, è Indagato nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. Secondo la Procura l'ex ...

Stadio - Lanzalone si dimette da Acea. Parnasi : «mai commesso reati». Indagato sovrintendente Prosperetti : 'Le vicende di questi giorni danno forza alla convinzione che è necessario regolamentare il rapporto tra politica e mondo della lobby', ha invece commentato il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. ...

Stadio Roma : in arrivo curatore. Raggi : 'Noi parte lesa'. Di Maio : 'Lanzalone lasci' : Il giorno dopo gli arresti per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, il M5s fa i conti con le inevitabili polemiche. La capogruppo in consiglio regionale del Lazio, ...

Stadio di Roma - Di Maio : "Lanzalone deve dimettersi" : Nel mirino del capo politico M5s il numero uno dell'Acea, ai domiciliari dopo l'inchiesta. La capogruppo in Regione, Roberta Lombardi: "Lanzalone è stato portato dai capi del movimento che si occupavano degli enti locali".