Lanzalone 3 ore dai pm | Mai compiuto illeciti

(Di venerdì 15 giugno 2018) "Nella mia vita non ho mainulla di illecito, respingo con forza ogni addebito". Luca, ex presidente di Acea ora ai domiciliari, si difende davanti al gip Maria Paola Tomaselli nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia durato circa 3 ore, alla presenza dell'avvocato Giorgio Martellino.La procura accusa l'avvocatodi aver ricevuto dall'imprenditore Luca Parnasi la promessa di consulenze per il suo studio legale pari a circa 100 mila euro. Il difensore ha presentato istanza di scarcerazione. Prima di lui è stato interrogato il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi, anche lui agli arresti domiciliari, che però ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.Tra gli interrogati anche Virginia Raggi, che è stata ascoltata come "persona informata sui fatti" per un'ora dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e al pm Barbara Zuin ...