optimaitalia

: Lampo #jailbreak iOS 14 il 15 giugno: possibile o solo un'illusione? - OptiMagazine : Lampo #jailbreak iOS 14 il 15 giugno: possibile o solo un'illusione? -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Ogni discorso riguardante iliOS 11.4 sembrava del tutto inappropriato fino a pochi giorni fa, se non altro per il fatto che Apple avesse chiuso le firme anche alla precedente versione del sistema operativo, sulla quale gli sviluppatori non si erano ancora allineati per il lancio del tool. Dopo aver affrontato la questione nei giorni scorsi sul nostro magazine, però, occorre necessariamente condividere un aggiornamento in quanto nelle ultimissime ore ci sono stati dei risvolti assolutamente inaspettati sotto questo punto di vista.iliOS 11.4? Sì e no, perché le notizie pervenute contengono una sfaccettatura positiva ed una negativa per chi è ansioso di mettere le mani sul tanto atteso tool. Tutto nasce da quanto è stato pubblicato di recente da Richard Zhu, il quale di recente ha condiviso su Twitter un video che sembra non lasciare spazio a dubbi. Si ...