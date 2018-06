Ladro tradito dalle foto su Facebook - arrestato in Costa Azzurra : Ladro tradito dalle foto su Facebook, arrestato in Costa Azzurra La polizia francese ha dato in consegna alla Squadra Mobile di Firenze un cinquantenne di origine sarde che era evaso dagli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di una serie di furti in appartamento commessi in Toscana Parole chiave: ...