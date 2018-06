L’addio fra le lacrime di Caterina Balivo a Detto Fatto | “È stata una decisione difficile”

L’addio di Antonella Clerici fra le lacrime alla Prova del Cuoco : Antonella Clerici dice addio alla Prova del Cuoco, programma cult che le ha regalato un grande successo lungo 18 anni. Era il 2 ottobre del 2000 quando la conduttrice fece per la prima volta irruzione nelle case degli italiani, fra canzoncine divertenti, aneddoti e tante ricette. Da allora La Prova del Cuoco è diventata una delle trasmissioni più amate dal pubblico, cucita addosso ad Antonella Clerici. Ora però per la 54enne è arrivato il ...

Dramma Francavilla - L’addio commosso a mamma e figlia : Pescara, 25 mag. (Adnkronos) – Una folla immensa ha partecipato ai funerali nella Chiesa di Cristo Re, a Pescara, di Marina Angrilli e della figlioletta di dieci anni, Ludovica. A ucciderle domenica scorsa è stato Fausto Filippone, marito della donna e padre della piccola, che, dopo aver sterminato la famiglia si è lanciato da un viadotto dell’A14 a Francavilla al Mare (Chieti). La funzione religiosa è stata celebrata dal Vescovo di ...

Dramma Francavilla - L’addio commosso a mamma e figlia : Pescara, 25 mag. (Adnkronos) – Una folla immensa ha partecipato ai funerali nella Chiesa di Cristo Re, a Pescara, di Marina Angrilli e della figlioletta di dieci anni, Ludovica. A ucciderle domenica scorsa è stato Fausto Filippone, marito della donna e padre della piccola, che, dopo aver sterminato la famiglia si è lanciato da un viadotto dell’A14 a Francavilla al Mare (Chieti). La funzione religiosa è stata celebrata dal Vescovo di ...

Dramma Francavilla - L’addio commosso a mamma e figlia : Pescara, 25 mag. (Adnkronos) – Una folla immensa ha partecipato ai funerali nella Chiesa di Cristo Re, a Pescara, di Marina Angrilli e della figlioletta di dieci anni, Ludovica. A ucciderle domenica scorsa è stato Fausto Filippone, marito della donna e padre della piccola, che, dopo aver sterminato la famiglia si è lanciato da un viadotto dell’A14 a Francavilla al Mare (Chieti). La funzione religiosa è stata celebrata dal Vescovo di ...

“Ecco com’è cambiato”. Francesco Totti - a un anno dalL’addio al calcio lo ritroviamo così : Da quando lo abbiamo visto in lacrime in mezzo al campo, al termine di un Roma-Genoa che segnava la fine della sua lunghissima storia d’amore sul campo con la città eterna, ce lo siamo subito chiesto: ora che ha appeso le scarpette al chiodo, che fine farà Francesco Totti? Da quel giorno in cui lo abbiamo visto in lacrime, un nodo alla gola mentre con il microfono in mano salutava per l’ultima volta i suoi tantissimi tifosi, è ...

Fausto Filippone - funerali con pochi intimi/ Strage Francavilla - domani L’addio a Marina Angrilli e Ludovica : Si sono svolti oggi i funerali di Fausto Filippone, l'autore della Strage di Francavilla al Mare, alla presenza di pochi amici e parenti. domani l'ultimo saluto a moglie e figlia uccise.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:13:00 GMT)

La Notte del Maestro – L’addio al calcio di Andrea Pirlo : il racconto della serata fra campioni - nostalgia e tanta… ignoranza [GALLERY] : La Notte del Maestro, L’addio al calcio di Pirlo regala una partita ricca di campioni, numeri e tanta nostalgia: il racconto della gara con una punta di… ignoranza Il 21 maggio del 1995 Andrea Pirlo faceva il suo esordio nel mondo del calcio professionistico. Il 21 maggio del 2018 Andrea Pirlo dà L’addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, una serata interamente dedicata al ‘Maestro’ del calcio, capace di incantare con la sua classe i tifosi di ...

Ufficiale L’addio di Ranieri al Nantes : il tecnico lascia la squadra francese : Claudio Ranieri, dopo una stagione lascia il Nantes, squadra francese di Ligue1 È Ufficiale il divorzio di Claudio Ranieri dal Nantes. Il club transalpino ha annunciato in un comunicato la risoluzione consensuale dell’accordo con il tecnico dopo una sola stagione, ringraziando Ranieri “per la sua professionalità, la sua gentilezza e la sua disponibilità“. Il Nantes ha anche lanciato l’hashtag #GrazieMister, mentre Ranieri ...

L’addio a Paola e la rottura con la Rodriguez - Francesco Monte racconta : “quando Cecilia mi ha lasciato è stato un lutto” : Francesco Monte torna a parlare di Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi confessa i suoi sentimenti a riguardo Instagram @paodb Francesco Monte dopo la sua auto-eliminazione da L’Isola dei Famosi, a causa del caso canna-gate, è stato lontano dai teleschermi tranne qualche sporadico episodio. Il post reality dell’ex tronista di Uomini e Donne, al contrario degli altri concorrenti, non ...

Bufera sul Grande Fratello 2018 : dopo L’addio degli sponsor arriva l’esposto del Codacons all’Agcom : Scoppia la Bufera sul Grande Fratello 2018 dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi. dopo il caso Baye Dame, immolato sulla Patria in prima serata per rispetto alle donne e contro la violenza, scoppia quello Luigi Favoloso. Il fidanzato, ormai ex, di Nina Moric, continua a fare il bello e il cattivo tempo nella casa mettendo in piedi le liti peggiori e facendo venire fuori il peggio dei concorrenti e questo sta creando un vero e ...

Francesco Monte e i motivi delL’addio a Paola Di Benedetto : il messaggio su Instagram : Con l’intervista rilasciata a Chi le congetture su una crisi più e meno intuita tra Paola Di...

Grande Fratello 2018 sconvolge e coinvolge con L’addio di Aida e un confuso andirivieni : Dopo gli ottimi ascolti della scorsa puntata, il Grande Fratello 2018 torna a coinvolgere e sconvolgere il pubblico con tutto quello che è successo in settimana ma, soprattutto, con le polemiche e il continuo andirivieni. Il primo a tornare nella casa è proprio Baye che finalmente ha modo di chiudere l'argomento e lasciarsi tutto alle spalle ma sbaglia ancora: il gieffino saluta i compagni li invita ad essere leggeri ma nemmeno una parola ad ...

Nina Moric e Luigi Favoloso : ecco il vero motivo delL’addio. La complicità con Patrizia - al Grande Fratello - non c’entra niente con la rottura. Ed è proprio la modella croata - adesso - a svelare tutto : Questo non deve essere un bel periodo per Nina Moric. Dopo quattro anni d’amore, la modella croata ha chiuso la relazione con Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ed è tornata a chiedere che il figlio Carlos, avuto dall’ex Fabrizio Corona, torni da lei. . Nina, infatti, spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell’aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna ...