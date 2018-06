La visione di Beppe Grillo e il futuro? “regno della libertà”

huffingtonpost

(Di venerdì 15 giugno 2018) Il sogno didiha un sapore d'antico. Lo diciamo senza supponenza o, peggio, nel nome del pregiudizio. Al contrario riconosciamo a quella, un fondamento robusto che, negli anni, si è nutrito di una delle elaborazioni più alte che la storia ricordi. Confrontarsi con quellasignifica allora porsi degli interrogativi sui limiti e i risultati raggiunti da quell'elaborazione più complessiva.La tesi di fondo del capo spirituale dei "5 stelle" (anzi dell'"Elevato", come dice nel testo) è che il lavoro è divenuto, o diverrà, sostanzialmente superfluo. "Speriamo che scompaia questo dogma del lavoro. Poincaré, uno dei più grandi scienziati al mondo, lavorava 3 ore al giorno, come Darwin. Dobbiamo lavorare di meno non di più (grassetto nel testo)." Alla base di questo precetto è lo sviluppo ...