La tastiera SwiftKey approda in Windows 10 Redstone 5; quali sono le novità?

(Di venerdì 15 giugno 2018)passati circa due anni da quando Microsoft acquistò nel 2016, lamobile di terze parti più diffusa nel Google Play Store di Android, e adesso è finalmente pronta adre anche su10. Nell’ultima build105 rilasciata per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale fast, la 17692, il Colosso di Redmond ha introdotto ufficialmente laanche nel suo sistema operativo sostituendo la precedente che, nonostante fosse comunque precisa, non era certamente una delle migliori. La nuovagode di una maggiore fluidità, una maggiore precisione, il supporto alla scrittura in modalità swipe che consiste nel comporre le parole semplicemente trascinando le dita con un notevole risparmio di tempo e soprattutto gode dell’apprendimento automatico. Quest’ultima è una funzionalità che permette alla ...