La svolta pop-rock in Youngblood - il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer in attesa del concerto in Italia (audio e tracklist) : Finalmente disponibile il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer, Youngblood, in tutti i negozi di dischi e in digitale da venerdì 15 giugno. La band australiana fa ritorno sul mercato discografico internazionale dopo tre anni di assenza a seguito del successo di Sounds Good Feels Good. Anticipato dai singoli Want You Back e Yooungblood, che hanno aperto il nuovo album all'insegna del pop, il disco è frutto di una nuova ricerca artistica che ha ...

Il messaggio dell'Ue ai populisti italiani e la svolta su Embraco. Di cosa parlare a cena : Ma, per esempio, oggi i due, ovviamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno fatto? E le loro delegazioni con camicia arrotolata? Sì, va bene, qualche polemicuzza con l'Europa ma, nel caso più notevole, quello di Salvini, sembravano parole prodotte dal generatore automatico di attacchi leghisti

Una svolta stilistica nel nuovo album di Rihanna? Dal pop al reggae - le sorprese di #R9 : Non ha ancora un titolo né una data d'uscita, ma il nuovo album di Rihanna potrebbe sorprendere per la svolta stilistica annunciata dalla cantante. Rihanna sta ufficialmente lavorando ad un album reggae per il seguito di ANTI, fa sapere Vogue, che le ha dedicato la copertina dell'ultimo numero: la popstar barbadiana, da sempre vicina a certe sonorità che però ha solo sfiorato in questi anni privilegiando soprattutto il pop e l'R&B, ha in ...

Cuba - Berta Soler : 'Il nuovo presidente non è una svolta - non è stato scelto dal popolo' : Il presidente Trump ha invertito la politica americana verso Cuba, cancellando alcune aperture fatte da Obama. Cosa chiedete agli Stati Uniti, all'Europa e all'Italia, per risolvere i problemi dell'...

L'atlantismo no - il popolo 5 stelle non l'aveva considerato. La svolta filo-Nato di Luigi Di Maio spiazza la base : Italia, aprile 2018. "Se ti pieghi anche tu alle menzogne della Nato, degli Usa, dei Francesi, degli Inglesi senza mostrare un briciolo di sovranità, perderai il mio voto". È grande il disorientamento sotto il cielo solcato dalle scie luminose dei missili lanciati dalla coalizione a guida statunitense diretti su obiettivi siriani. Non si parla del grande dibattito che scuote e appassiona l'opinione pubblica internazionale, ma della ...