La Scuola di Danza ' La Sesta Arte' di Grosseto porta in scena il suo spettacolo al Teatro

La cooperativa "Viandanza" di Fondi e l'Istituto agrario di Itri inzieme per " Scuola Km0" : Nel corso della serata, inoltre, sarà possibile assistere a «La Zattera del Teatro», spettacoli a cielo aperto messi in scena dai ragazzi del l'Istituto Comprensivo Itri a cura del Teatro Bertolt ...

Usa - figlio muore in un incidente : il padre accompagna la sua fidanzata al ballo della Scuola : Usa, figlio muore in un incidente: il padre accompagna la sua fidanzata al ballo della scuola Il giovane, rimasto ucciso a pochi chilometri da casa, stava tornando dall'università per fare una sorpresa alla ragazza