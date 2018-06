La Russia cala il pokerissimo Cheryshev doma un' Arabia sterile

Il calar di braghe sovranista con Russia - Egitto e Kim : Un discorso dello storico americano Robert Kagan annuncia “il ritorno della giungla”, titolo di un saggio che uscirà dopo l’estate, e racconta un mondo dove l’America ha scelto di ritirarsi e dove molte entità pericolose, ormai lasciate senza controllo, tentano di peggiorare la situazione. Se il mon

Coldiretti : export Made in Italy calato dell’1 - 2% nel 2018 in Russia : Le esportazioni Made in Italy sono calate dell’1,2% nel 2018 in Russia dove è in vigore l’embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778 del 7 agosto 2014, più volte rinnovato. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al ...

Spese militari - record nel mondo : 1.739 miliardi di dollari nel 2017. In Russia calano - il maggior aumento in Cina : Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, India e Russia sono i paesi che in valore assoluto hanno investito di più in Spese militari nel 2017. Ma Mosca, in realtà, le ha diminuite per la prima volta dal 1998, mentre negli Usa, che continuano a registrare il livello più elevato al mondo, sono rimaste stabili per il secondo anno consecutivo attestandosi a 610 miliardi di dollari. Pechino ha speso invece 228 miliardi di dollari, registrando così un ...

Spese militari - record di spesa nel mondo : 1.739 miliardi di dollari nel 2016. In Russia calano - il maggior aumento in Cina : Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, India e Russia sono i paesi che in valore assoluto hanno investito di più in Spese militari nel 2016. Ma Mosca, in realtà, è la prima che le ha in realtà diminuite per la prima volta dal 1998, mentre negli Usa, che continua a registrare il livello più elevato al mondo, sono rimaste stabili per il secondo anno consecutivo attestandosi a 610 miliardi di dollari. Pechino spende invece di più, con un incremento del ...