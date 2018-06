La Raggi un' ora in procura sul ruolo di Lanzalone L' ex presidente Acea respinge ogni

Stadio della Roma - la sindaca Raggi ascoltata per un'ora in Procura come testimone : Il colloquio, riportato nell'informativa sul giro di finanziamenti del costruttore alla politica, risale al giorno successivo alle elezioni del quattro marzo scorso. Intanto, l'inchiesta va avanti ...

Roma - la sindaca Raggi un’ora in procura come testimone per l’inchiesta sullo stadio : E’ durata un’ora l’audizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, convocata come testimone nell’inchiesta sullo stadio che ha portato in carcere il costruttore, Luca Parnasi, e ai domiciliari l’ex presidente di Acea vicino al Movimento 5 Stelle, Luca Lanzalone. ...

Stadio Roma - Raggi un'ora in Procura come teste su ruolo Lanzalone | : La sindaca: "Io parte lesa". Incontro con il dg della Roma Baldissoni: "Avanti col progetto se verificheremo che è tutto a posto". Presidente del Coni: "Io indagato? Voglio essere interrogato". ...

Carceri : Mattarella - monitoRaggio costante : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Tutte le aree di privazione della libertà , i luoghi di custodia di polizia, i centri di trattenimento di migranti presenti irregolarmente nel territorio, le residenze per l'...

Roma - la Raggi sul nuovo stadio : "Ora non so che fine farà... : "Lo stadio? Non so che fine farà'. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, interviene a Porta a Porta il giorno dopo la bufera sul nuovo impianto di Tor di Valle e punta a ribadire la sua estraneità all'...

Onorato : Raggi chiarisca se Lanzalone nominato da lei o imposto : Roma – Di seguito le parole di Alessandro Onorato, capogruppo della Lista Marchini in Campidoglio. “Mi auguro che tutti i coinvolti possano dimostrare la loro estraneità ai fatti. Detto questo credo che sia estremamente sbagliata la mancata presenza in Aula della sindaca Raggi. Ad oggi è evidente che la discontinuità non esiste. Questo è uno schiaffo definitivo a oltre 3 milioni di abitanti della Capitale, ma anche a tutto il Paese. ...

A Pisa il workshop sulle “Nuove tecnologie e prospettive del monitoRaggio sismico in emergenza” : Il 15 e il 16 maggio una nutrita rappresentanza di tecnici, tecnologi e ricercatori di tutte le sedi INGV si è riunita presso la sala conferenze del Museo degli Strumenti del Calcolo dell’Università di Pisa per il workshop “Nuove tecnologie e prospettive del monitoraggio sismico in emergenza” organizzato da Milena Moretti, Davide Piccinini e Carlo Giunchi. Il personale coinvolto è stato selezionato tra gli esperti nell’installazione e nella ...

MURALES ROMA - DAL "TRIDENTE" A VIRGINIA Raggi/ Tvboy colpisce ancora : Conte - Trump e Putin per il "Mondiale" : MURALES ROMA, torna Tvboy: dal Tridente a VIRGINIA RAGGI. Tre opere: Conte, Trump e Putin per il "Mondiale", la sindaca e una sul premier italiano.

Un vero salasso il prezzo del Samsung Galaxy X? Ipotesi per nulla incoRaggianti : Che il Samsung Galaxy X sarebbe potuto arrivare nel corso del 2019, e più precisamente a margine del MWC di Barcellona, era cosa che circolava già: non sapevamo, però, sarebbe potuto arrivare a costare tanto. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, il primo dispositivo flessibile del brand asiatico potrebbe avere un prezzo di circa 1850 dollari, all'incirca 1600 euro al cambio attuale. Una cifra che supera di gran lunga perfino l'esemplare ...

Papa Francesco : "I migranti non sono numeri - serve il coRaggio di abbattere ogni muro" : Nella questione della migrazione "non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio". Lo ha detto il Papa chiedendo maggiore attenzione per i bambini e le famiglie. "Tutti costoro sperano che abbiamo il coraggio di abbattere il ...

Complottisti - signoRaggisti e nostalgici della Lira : ecco i sottosegretari del governo Conte : C'è Sibilia che non crede allo sbarco sulla luna, Bitonci che parla di "negritudine" e decine di altre assurdità. Abbiamo raccolto le più incredibili dichiarazioni dei 45 politici nominati nel "governo del Cambiamento" Esclusivo: la flat tax di Matteo Salvini è un'idea di un bancarottiere" governo Conte, la lista dei viceministri e dei sottosegretari " Il meglio del peggio del Carlo Sibilia pensiero"

Mafia : comandante Culqualber - D'Aleo uomo coRaggioso - suo sacrificio non vano : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Il capitano Mario D'Aleo, l'appuntato Giuseppe Bommarito e il carabiniere Pietro Morici sono stati uomini coraggiosi e generosi e il loro sacrificio non è stato vano". Lo ha detto il comandante interregionale Culqualber, generale di Corpo d'Armata Luigi Robusto, ricor

“Lanzalone piovve dal nulla e Raggi volle ignorarmi”. Parla Berdini : Roma. Siccome ci tiene, a che nessuno possa rimproverargli mancanza di eleganza, Paolo Berdini quasi ostenta la sua ritrosia – un imbarazzo divertito, a ben vedere – nel dire che sì, lui l’aveva detto. “A Virginia Raggi, quantomeno, e ai suoi più stretti collaboratori: con loro ero stato chiaro”. Av

Raggi-Costa : poste le basi per un percorso collaborativo : Roma – Di seguito le parole di Sergio Costa, ministro dell’Ambiente. “Un primo incontro che ha posto le basi per un percorso collaborativo che si sostanzierà con un secondo incontro, necessario, con la Regione Lazio. Roma deve affrontare numerose emergenze tra le quali i roghi tossici. Il ministero si pone al fianco di Comune e Regione e come facilitatore dell’indispensabile dialogo nell’interesse dei ...