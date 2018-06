La proposta di Conte a Macron | istituire hotspot in Africa

Conte-Macron : tanti sorrisi e la proposta hotspot nei paesi d’origine dei migranti : Pranzo a Parigi per il premier dopo le tensioni tra i due paesi sulla questione accoglienza e profughi. Grandi pacche sulle spalle, ma poi subito la richiesta italiana

Eliseo - Conte da Macron con la proposta di riforma di Dublino e di una gestione europea per gli hotspot nei Paesi d'origine : PARIGI. La stretta di mano tra Macron e Conte sigla la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo scontro sul caso Aquarius. E inizia lo sforzo per un lavoro comune sul tema dei ...

Giuseppe Conte - la 'proposta indecente' a Giorgia Meloni : rivolta in Forza Italia : Nella parte finale del suo discorso al Senato, Giuseppe Conte ha teso la mano a chi ancora non accorderà la fiducia al governo M5s-Lega: 'Siamo disponibili a valutare in corso d'opera l'apporto di ...

Il Colle aspetta - Salvini medita su proposta Di Maio : governo con premier Conte e Savona non a Economia : Savona all'Economia è stato infatti il muro che né il Colle né l'asse M5S-Lega sono riusciti a superare, arroccando entrambi nelle proprie posizioni. Il nome dell'economista, che non ha nascosto in ...

"Non votiamo la fiducia ma ci asteniamo". La proposta di Martina che "accontenta" i renziani : Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina cambia idea e annuncia che proporrà alla Direzione Pd di astenersi, e non votare quindi la fiducia, al Governo Cottarelli nata su iniziativa del presidente della Repubblica. "Il Pd sostiene con piena convinzione l'operato del Presidente Mattarella e la scelta di varare un Governo neutrale che porti alle elezioni anticipate. E proprio per rispettare il carattere di neutralità politica ...

Governo - Conte : 'Oggi elaborerò una proposta da sottoporre a Mattarella' : ... quello tra Quirinale e M5s-Lega sulla scelta di Paolo Savona all'Economia. Una scelta alla quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini, consapevoli del già fragilissimo equilibrio nell'assegnazione dei ...

