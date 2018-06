La prima del Florindo di Borriana

DENIS CHERYSEV/ Video gol - sua la prima doppietta del Mondiale : “Russia - ora non fermarti” : DENIS CHERYSEV, sua la prima doppietta del Mondiale: eroe per caso, in campo in Russia-Arabia Saudita dopo l'infortunio di Dzagoev. "Ora non fermiamoci"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 23:02:00 GMT)

Royal Family - chi per prima in auto tra la regina Elisabetta e Meghan? L’imbarazzo della duchessa risolto da “The Queen” : Meghan Markle ha presto parte al suo primo appuntamento pubblico, da sola, con la regina Elisabetta, a Chester. Di ritorno dalla città inglese, c’è stato un momento di imbarazzo (soprattutto per la duchessa di Sussex) in merito al protocollo da seguire: chi entra per prima in auto, la sovrana o la moglie di Harry? Stando ai media inglesi, Markle avrebbe chiesto alla regina: “Cosa preferisce?”. Ma “the Queen” ha ...

Bianca Atzei tra gli ospiti dell’ultima puntata di Vuoi Scommettere? prima di Risparmio un sogno : Bianca Atzei tra gli ospiti dell'ultima puntata di Vuoi Scommettere? con la conduzione di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. L'artista di origini sarde sarà tra le protagoniste dell'ultimo appuntamento con il programma di Canale5 nel quale ha debuttato Aurora Ramazzotti alla conduzione in prima serata, in affiancamento a sua madre che ha brillato per la prova resa durante il Festival di Sanremo 2018 condotto con Claudio Baglioni e ...

Mondiali Russia 2018 - la cerimonia d’apertura : tutto lo spettacolo prima del match [FOTO e VIDEO] : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse LaPresse/ ...

CD Projekt spiega la scelta della visuale in prima persona per Cyberpunk 2077 : All'E3 2018 CD Projekt è stata tra i protagonisti assoluti con il suo Cyberpunk 2077, il prossimo attesissimo gioco open world di fantascienza del quale vi abbiamo offerto la nostra anteprima. Come saprete, è emersa una rivelazione importante: Cyberpunk è un gioco di ruolo in prima persona.Non tutti, a quanto pare, sono elettrizzati da questa notizia. The Witcher 3, il precedente gioco di CD Projekt, era ovviamente un'avventura in terza persona. ...

Pimkie presenta un’anteprima della collezione Fall Winter 2018 [GALLERY] : Pimkie svela un’anteprima della collezione Fall Winter 2018: nuance delicate e capi da abbinare a chiodi in pelle e maxi pull in lana Il maltempo sembra aver colpito tutta l’Italia, ma la voglia di andare al mare e indossare capi prettamente estivi porta molti fashion addicted a resistere al ‘bisogno’ di riprendere maglioncini e giacchine dagli armadi. Qualche giorno di ‘fresco’ non riuscirà a scacciare il ...

Folla e grandi sorrisi per la "prima" di Meghan al fianco della Regina (e senza Harry) : Prima uscita ufficiale oggi al fianco della Regina Elisabetta e senza il principe Harry per Meghan Markle, duchessa di Sussex. L'ultima arrivata della famiglia reale ha preso posto accanto alla sovrana sul treno speciale che le ha portate nel nord-ovest dell'Inghilterra per una serie di eventi e di inaugurazioni.La giornata è iniziata con una visita a una scuola di Widnes, vicino a Liverpool, con annessa performance di bambini in onore ...

Baseball – Serie A1 - tutti i match della prima giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato di Baseball Serie A1 Torna a pieno regime il campionato di Serie A1 Baseball che si appresta ad iniziare il girone di ritorno della regular season. I dominatori della prima parte della stagione, la UnipolSai Bologna e il Rimini, reduci rispettivamente dal terzo e dal secondo posto in Coppa Campioni, affrontano rispettivamente il Tommasin Padova e il Nettuno City per continuare la cavalcata verso i ...

London Breed - la prima donna nera sindaca della San Francisco dei bianchi : «Vivevamo in 5 con 900 dollari al mese, una volta a settimana prendevano il carrello della nonna e andavamo a prendere le provviste date dal governo». London, Londra, Breed ha raccontato così la sua infanzia nelle case popolari di quella San Francisco di cui da oggi è sindaca. Non è la prima donna a ricoprire questa carica nella città californiana, Dianne Feinstein lo ha fatto dal 1978 al 1988, ma è la prima afroamericana ed arrivata alla ...

[L'analisi] prima gli italiani - ma non Giulio Regeni. L'ora del dilettante Salvini : Suvvia queste sono posizioni da bar sport non da uomo di Stato. 3 , Sul caso Regeni in passato Salvini si era espresso in maniera diametralmente opposta, ma questo non è grave: siamo abituati alle ...

prima della spiaggia : il massaggio con il guanto di crine : Primavera significa via libera a shorts, gonne e vestitini, se poi stai pianificando una vacanza al mare è arrivato il momento di preparare le tue gambe al meglio. Dopo il dry brushing è arrivato un altro modo per coccolare la tua pelle senza troppo impegno. La parola d’ordine è gentilezza: il guanto di crine, che trovi facilmente nei supermercati o in erboristeria, è un guanto esfoliante, leggermente ruvido ma non aggressivo che ti aiuta ...

Elio e le Storie Tese : «Saremo i nuovi Chiari Ferragno» - annunciata la svolta social prima del concerto di Roma al Parco della Musica : Arrivederci, 'Arrivedorci', e l'addio? È l'autoironia degli EelST che annunciano da mesi di smettere, ma che sono ancora qui. Anche se, a sentire Elio, 'il dado è tratto, la decisione è presa', e Roma ...

Renault - Ghosn potrebbe lasciare il timone prima del 2022 : Carlos Ghosn lascerà probabilmente l'incarico di amministratore delegato della Renault prima della scadenza del suo mandato nel 2022. A rivelarlo è stato lo stesso dirigente di origini brasiliane in un'intervista al Financial Times che sarà pubblicata integralmente durante il fine settimana. In particolare Ghosn, che attualmente ricopre anche l'incarico di presidente della Nissan e della Mitsubishi ed è il numero uno operativo ...

Il reddito di cittadinanza non arriverà prima del 2019 (se tutto va bene) : Il reddito di cittadinanza? Non arriverà di sicuro prima del 2019. Parola di Luigi Di Maio che questa mattina ha parlato Radio 102,5 dei primo provvedimenti sul tavolo del governo. "Il primo decreto che...