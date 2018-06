La polizia le trova una pistola carica nella vagina | 27enne condannata a due anni di

Modica - anziana si ritrova un serpente in casa : interviene la polizia : Aprendo la porta di uno sgabuzzino, un'anziana signora residente in Contrada Quartarella, si è trovato di fronte un serpente di circa 50 centimetri. Presa dal panico, ha chiuso la stanzetta ed è corsa ...

Modica - anziana si ritrova un serpente in casa e chiama la polizia Locale : anziana signora si ritrova serpente in casa e chiama la Polizia Locale. E' accaduto in contrada Quartarella a Modica.

L'iPhone rubato al mare localizzato nel centro migranti. Ma la polizia non lo trova : CROCETTA - Una vacanza al mare trasformata in mattinata da incubo: rubano borsa in spiaggia, il dispositivo di ricerca dell' iPhone lo localizza nel centro migranti di piazza Milano a Jesolo gestito ...

L'iPhone rubato al mare localizzato nel centro migranti. Ma la polizia non lo trova : CROCETTA - Una vacanza al mare trasformata in mattinata da incubo: rubano borsa in spiaggia, il dispositivo di ricerca dell' iPhone lo localizza nel centro migranti di piazza Milano a Jesolo gestito ...

“Hanno rapito mia figlia” - ma la polizia trova la bimba morta : arrestata mamma 19enne : Breanna Lewis, 19enne della Carolina del Sud, aveva detto alla polizia che uno sconosciuto l'aveva aggredita in strada e le aveva strappato la figlioletta di 11 mesi dalle braccia. Poche ore dopo però gli agenti hanno trovato la piccola morta poco lontano da casa: il corpicino era nascosto in una busta di plastica in una scatola di pannolini.Continua a leggere

Mamma e figlia trovate morte nel letto. “Abbiamo sentito un colpo fortissimo”. Una 31 anni - l’altra 11 : i corpi senza vita ritrovati dai pompieri chiamati dai vicini. La conferma della polizia : “Ecco chi è stato” : Ci sono storie che a volte, data la loro crudeltà, ci fanno pensare che non siano avvenute in questo mondo. Un mondo troppo distante da noi, dalla nostra voglia di pace e libertà, a volte d’amore. Eppure, nella parte più oscura del globo, o meglio, in quella più nera della mente di alcuni, può scattare quel pericoloso interruttore che distoglie tutta l’umanità dall’anima e possono capitare vicende agghiaccianti di questo calibro. Siamo in ...

Scrive su Fb a PalermoToday : "Voglio suicidarmi". Colleghi chiamano la polizia : la trovano sul cornicione : Una storia a lieto fine, una storia che vale la pena leggere. Tutto è nato da un messaggio arrivato sulla pagina Facebook di PalermoToday. Sembrava un post come tanti quello arrivato ai nostri Colleghi siciliani...

“Trovato foglietto”. Tragedia Francavilla - cosa c’è scritto. La polizia recupera il biglietto lanciato da Filippone prima del folle gesto : prima di buttarsi dal viadotto, Fausto Filippone ha gettato un foglio sul quale erano appuntati dei nomi. Foglio che è stato ritrovato e sul quale gli inquirenti stanno svolgendo ora i dovuti riscontri. E’ quanto emerso in seguito al dramma che si è consumato ieri su un un viadotto dell’A14 a Francavilla al Mare (Chieti), dove un 49enne ha lanciato la figlia di 10 anni, Ludovica, e poi si è suicidato gettandosi nel ...

Non si ferma all'alt della polizia - gli agenti lo bloccano e trovano una pistola semiautomatica : di Redazione Crotone24news.it Focus Ndrangheta: report settimanale dell'attività della polizia di Stato a Crotone Nel corso di questa settimana, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e ...

A 92 anni esce di casa e vaga per il quartiere - poi il lieto fine : ritrovata dalla polizia : Era uscita di casa facendo perdere le proprie tracce, ma per fortuna a rintracciarla ci hanno pensato gli agenti della polizia. Protagonista di questa storia una donna di 92 anni, che ieri, dopo essere uscita di casa, aveva iniziato a vagare in...

Scozia - polizia trova un cadavere : potrebbe essere di Scott Hutchison - cantante dei Frightened Rabbit : L'uomo è scomparso da alcuni giorni dopo aver pubblicato dei tweet molto preoccupanti. E' incorso l'identificazione di un corpo trovato dalla polizia.Continua a leggere

Pompieri parcheggiano camion sul posto riservato alla polizia - al ritorno trovano la multa : La squadra di vigili del fuoco era in servizio e credeva che il parcheggio fosse lecito, ma al ritorno ha ritrovato la multa sul parabrezza.Continua a leggere

“Aiutateci a trovarlo”. Paura per il cantante scomparso : le ultime immagini diffuse dalla polizia : Una piccola star della musica, molto amata nel suo paese e che stava cercando piano piano di ritagliarsi un ruolo nel panorama internazionale grazie alla sua dedizione e al suo talento. Sparito improvvisamente nel nulla, spaventando i fan che anche a causa di una serie di messaggi comparsi in rete temono ora il peggio. Non ci sono infatti al momento tracce di Scott Hutchinson, 36 anni originario della città di Glasgow, in Scozia, del ...

Salerno - neonato negato dal tribunale : madre lo porta via dall'ospedale. La polizia ritrova il bambino e denuncia la madre : È stata trovata dalla polizia la 33enne di origine polacca che ieri sera ha portato via suo figlio neonato dall'ospedale di Salerno, dove si trovava su disposizione del tribunale che stava...