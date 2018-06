La politica resti fuori dalla Rai | serve un salto culturale

huffingtonpost

(Di venerdì 15 giugno 2018) "Faccio un appello vigoroso a tutto l'arco parlamentare: occorre un, è necessario rifiutare la logica dell'appartenenza per premiare esclusivamente merito, competenze, capacità di visione del servizio pubblico". "Lane, dia finalmente un segnale forte di cambiamento. In caso contrario saremmo davanti a un vero e proprio fallimento". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, facendo riferimento al rinnovo del cda della Rai."Il tema del servizio pubblico radiotelevisivo - ricorda Fico - l'ho seguito per cinque anni da presidente della commissione di Vigilanza Rai, avendo come unica stella polare l'autonomia e l'indipendenza della Rai, perché questo è il senso del servizio pubblico. È qualcosa a cui ho lavorato con costanza e ostinazione, in cui credo profondamente". "Nelle prossime ...