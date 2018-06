La ONG Oxfam licenzierà e ridurrà i progetti umanitari per risparmiare almeno 18 milioni

Epidemia di Ebola in CONGo - Oxfam : cresce l’allarme - parte la campagna di prevenzione : Non cessa l’allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: l’Epidemia ha raggiunto grandi centri urbani, e, secondo Oxfam, senza un intervento immediato di prevenzione rischia di allargarsi ulteriormente tra la popolazione con conseguenze drammatiche. Dall’inizio di aprile – ricorda la ong – si sono sviluppati tre nuovi focolai, che hanno causato decine di contagi con 22 decessi registrati dall’Organizzazione mondiale ...