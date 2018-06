La notte che l’impero asburgico andò a morire sulle rive del Piave 

Anche Annalisa a Cattolica per la notte Rosa del 6 luglio : info utili e biglietti : Annalisa a Cattolica per la Notte Rosa il 6 luglio nell'ambito del tour di supporto a Bye Bye. L'artista savonese salirà sul palco con la band che l'ha accompagnata fino a questo momento, con Raffaele Littorio alla chitarra, Andrea Torresani al basso, Donald Renda alla batteria e Fabio Visocchi alle tastiere e al piano. Continua, quindi, la tournée che ha organizzato per il supporto dell'ultimo disco rilasciato a seguito della fortunata ...

Migranti - la prima notte sulla Aquarius 'Perché non ci muoviamo ' : ROMA - 'Siamo nella stessa posizione di ieri. Nessuna novità, la situazione resta identica. Siamo a 35 miglia dall'Italia e a 27 miglia da Malta'. La prima notte difficile è passata, i 629 Migranti a ...

Maltempo nelle Marche : temporali nella notte - allagamenti e frane : Maltempo nelle Marche nella notte: pioggia e vento hanno investito la regione, provocando disagi a Jesi e dintorni (Ancona) e nella zona di Tolentino (Macerata). In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per allagamenti nel centro abitato. Situazione critica a Tolentino, dove, oltre a qualche allagamento di scantinato e di un piazzale, si sono registrate anche frane e piccoli smottamenti nelle strade di collegamento con le ...

Treviglio Basket - Mezzanotte e Palumbo nella Nazionale di coach Meo Sacchetti : Addirittura due i giocatori del Treviglio , ex Remer, nella lista dei ventiquattro convocati dal commissario tecnico azzurro Meo Sacchetti nella lista Fiba per partecipare alle prossime sfide contro ...

Pollenzo : preso col complice albese 30enne del Gambia che di notte scippa borsa a studentessa : Riceviamo dai carabinieri di Bra , Cuneo, e pubblichiamo: "I carabinieri della compagnia di Bra hanno arrestato due uomini, un trentenne del Gambia irregolare in Italia ed un cinquantenne albese, per ...

“Insieme giorno e notte”. Massimo Giletti - che scoop : Uno scoop che arriva direttamente da una delle voci più autorevoli del gossip italiano, quella di Alfonso Signorini che ha lanciato la notizia attraverso le pagine della testata Chi. Al centro della vicenda lui, Massimo Giletti, immortalato dai paparazzi in palestra mentre sembra apparentemente allenarsi per migliorare la linea con una bella sudata in sella al tapis roulant. Al suo fianco, però, un volto che non può proprio passare ...

Salute & Tecnologia : rimanere connessi anche di notte - la mancanza di sonno costa miliardi : Una ricerca pubblicata su “Sleep“, condotta da David Hillmann dell’ospedale Sir Charles Gairdner di Perth e presidente della Sleep Health Foundation, ha esaminato i costi finanziari, la perdita di produttività, assenteismo e inefficienza, come conseguenze della mancanza di sonno, in gran parte legata ai progressi delle comunicazioni attraverso i fusi orari: è ormai diventata un’epidemia di scala mondiale, che costa ...

Fabbriche Aperte® 2018 : premiazione a Cairo Montenotte : Ideata da Strategica Community nel format originale di gioco più TG realizzato dagli studenti, l'iniziativa si è avvalsa anche del supporto operativo dell'Associazione Giovani per la Scienza e del ...

Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi : Capitan Ventosa e il frigorifero che funziona solo di notte : Striscia la Notizia, Anticipazioni e servizi di oggi, lunedì 4 giugno 2018: Capitan Ventosa e il frigorifero che funziona solo di notte e nei giorni festivi.

Sciopero dei treni nella notte tra il 7 e l'8 giugno : tutto quello che c'è da sapere : Brutte notizie per chi viaggia in treno. nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno è previsto uno Sciopero dei trasporti che coinvolgerà i treni...

Filippa Lagerback : "La prima notte di nozze? Eravamo troppo stanchi - ma erano 18 anni che facevamo le prove" : Dopo diciotto anni di fidanzamento e una figlia, Stella, Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno detto il fatidico sì. E lo hanno fatto venerdì 1 giugno a Villa Ponti, a Varese, in un matrimonio sull'erba - con tanto di cocker spaniel al seguito - che rispecchia la semplicità nordica della conduttrice svedese di "Che tempo che fa". "Non riesco proprio a smettere di pensare alla magia. È stata un'emozione continua, ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Italia Olanda : la notte di Perin. Diretta tv - orario e ultime notizie live (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Italia Olanda: Diretta tv, orario e ultime notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita amichevole. Le mosse di Mancini e Koeman

"Ogni notte in sogno mi chiedi giustizia" : i tormenti di una mamma che cerca l'assassino del figlio : Giuseppe Fago, 25enne di Somma Vesuviana, è morto in seguito ad un incidente stradale sulla "268...