La Germania dice che l' Italia è il paradiso dei pendolari E non è una fake

Germania : nuovo crollo per l'indice Zew. Borse poco mosse : Ancora cattive notizie per l'economia tedesca, arrivate quest'oggi dall'indice Zew che ha subito un altro crollo. Nel mese di giugno l'indice che misura la fiducia delle imprese tedesca, si è attestato a -16,1 punti, in forte ...

Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania - l'iracheno ha confessato : Ali Bashar, l'iracheno di 20 anni accusato di avere strangolato una 14enne tedesca a Wiesbaden dopo averla stuprata, ha confessato il delitto. Il giovane è stato arrestato venerdì nel nord dell'Iraq ...

Quattordicenne stuprata e uccisa in Germania : arrestato in Iraq il sospetto omicida : Nel corso della notte è stato arrestato nel nord dell'Iraq Ali Bashar, un ragazzo di venti anni che dopo la scomparsa di Susanna, una Quattordicenne stuprata e uccisa, aveva lasciato la Germania insieme a tutta la sua famiglia. Il giovane è accusato di aver violentato la ragazza e di averla poi strangolata per nascondere il delitto.Continua a leggere

Migranti - anche Germania dice no a riforma Dublino. Austria sull’Italia : “Un alleato forte - parleremo con Salvini” : anche alla Germania la proposta della presidenza bulgara per la riforma del regolamento di Dublino non piace. “Com’è attualmente non la accettiamo”, ha detto il segretario di stato tedesco Stephan Mayer al suo ingresso al consiglio Affari interni, in programma oggi a Lussemburgo, dove il primo punto della discussione è dedicato proprio alla riforma del sistema di asilo europeo. Berlino quindi condivide la posizione italiana ...

Germania - torna a salire l'indice IFO : tornano a crescere moderatamente le condizioni economiche in Germania, segnalate dall'indice IFO di maggio, dopo una discesa di 5 mesi consecutivi. Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo ...

Germania : indice Zew stabile a -8 - 2 punti a maggio - incertezza deriva da recenti eventi politici : E' rimasto stabile a quota -8,2 punti l'indice tedesco Zew di maggio, in linea con le attese degli analisti. "Gli effetti dei dati positivi sulle esportazioni e sulla produzione tedesca di marzo sono ...