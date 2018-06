La fuga dal MoVimento è già iniziata

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute fugatti (Lega) nel 2015 : scambiò centro culturale per ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

THE EXPATRIATE - IN fuga dal NEMICO - RAI MOVIE/ Info streaming del film con Eckhart (oggi - 13 giugno 2018) : The EXPATRIATE - In FUGA dal NEMICO, il film in onda su Rai MOVIE oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Aaron Eckhart e Olga Kurylenko, alla regia Philipp Stolzl. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:22:00 GMT)

Gestori : in fuga dall'Europa verso Wall Street. I settori hot : Quasi il 10% dei partecipanti all'indagine prevede un indebolimento dell'economia del Vecchio Continente nei prossimi 12 mesi e questa è la lettura peggiore dai tempi del referendum sulla Brexit.

Casola - Avvicinano un camioncino e tentano la rapina : uomo salvato dalla figlia. Malviventi in fuga : ... condannati i tre giovani pistoleri Pompei - Violenza in famiglia alla base del ferimento di padre e figlio Castellammare - Stanziati 20mila euro per gli eventi estivi: sette notti di spettacoli per ...

Trapani : Strappava dal collo un oggetto d'oro minacciando un passante con un coltello al fine di assicurarsi la fuga : Personale della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Volante, conduceva in carcere SCALABRINO N., resosi responsabile di rapina aggravata in danno di un'anziana signora, alla quale ...

Robbie Williams in fuga dall'hotel in fiamme - video : Ore di paura per Robbie Williams, in fuga da un incendio che ha colpito il Mandarin Oriental Hotel di Londra, nella giornata di mercoledì. Ad immortalare gli attimi di panico lo stesso cantante, via social network.Mentre il fumo usciva dall'edificio, Robbie, sua moglie Ayda Field e alcuni amici sono letteralmente scappati dalla scala antincendio, raggiungendo gli altri in strada. Fortunatamente non risultano feriti, con 250 persone, tra ...

'fuga dallo Science Center' : l'escape room scientifica dei giovani di Bgscienza : ... con idee originali ed accattivante, fatta da ragazzi appassionati che ogni giorno cercano modi e stratagemmi per rendere più piacevole ed interessante la materia che amano, la scienza. I giorni in ...

In vacanza senza partire : il “microstay” come soluzione per concedersi una fuga dalla città… in città! : Sentirsi in vacanza senza partire non è un sogno, ma una tendenza. Con l’arrivo dell’estate la città comincia a svuotarsi, ma per chi resta e le ferie sono ancora un miraggio, ritrovare un po’ di relax nelle giornate di caldo diventa quasi un imperativo. Per godersi un attimo di benessere, a volte bastano solo poche ore da dedicare a se stessi per staccare un po’ la spina, magari facendosi coccolare un po’ da chi di ospitalità se ne ...

Napoli - la fuga dei medici dal 118 : dopo le botte è boom di trasferimenti : medici in fuga dalla rete del 118 in Campania: con l'assegnazione di posti disponibili nell'area dell'assistenza primaria , medici di famiglia e guardie mediche, ben 10 dottori sono transitati ieri ...

Aggredisce due agenti che finiscono al pronto soccorso e tenta la fuga dalla Questura : era già stato espulso dall'Italia - ma era rientrato : TRENTO . Tre persone arrestate , due espulsioni con accompagnamento al Centro permanenza per il rimpatrio di Torino, quattro denunce e un centinaio di persone che gravitano nell'ambiente dello spaccio ...

Archeologia - eccezionale scoperta a Pompei : in fuga dall’eruzione rimane schiacciato da un grosso blocco di pietra - la prima vittima nel cantiere dei nuovi scavi [FOTO] : Il torace schiacciato da un grosso blocco di pietra, il corpo sbalzato all’indietro dal potente flusso piroclastico, nel tentativo disperato di fuga dalla furia eruttiva. E’ in questa drammatica posizione, che emerge la prima vittima del cantiere dei nuovi scavi della Regio V a Pompei. Lo scheletro è stato ritrovato all’incrocio tra il Vicolo delle Nozze d’Argento e il Vicolo dei Balconi, di recente scoperta, che protende verso via di Nola. ...

Stangata sulla nautica - fuga dalla Francia : Le imbarcazioni da diporto navigheranno verso le coste liguri, da Ventimiglia a Sarzana dopo che il governo d’Oltralpe ha varato nuove leggi economicamente meno vantaggiosi rispetto al passato