La forza di Carolyn Smith contro il tumore | “Non ho tempo per piangermi addosso”

dilei

: @CarolynSmith51 Forza Carolyn, sei una roccia! ?????????? - LaMadreBadessa : @CarolynSmith51 Forza Carolyn, sei una roccia! ?????????? - PinaCapizzi : @CarolynSmith51 Forza Carolyn???????????? - agst1977 : @CarolynSmith51 Forza Carolyn! -

(Di venerdì 15 giugno 2018)continua la sua battagliail, mostrando ancora una volta grande coraggio e positività. Nel 2015 la coreografa ha sconfitto unal seno, che si è ripresentato all’inizio di quest’anno. La situazione non è semplice, ma proprio come altre grandi donne, fra cui Nadia Toffa,ha scelto di non nascondersi, raccontando tutto sulla sua malattia e lanciando un messaggio importante di speranza. “Io sono nata così, non voglio perdereaddosso – ha spiegato al settimanale Spy -. Ci sono momenti di buio, dove devi capire come poter uscire fuori e non come restarci dentro perché la vita di tutti può cambiare da un momento all’altro. Ti ripeti: “Voglio uscire da questo tunnel buio”, e per farlo apprezzi tutto quello che hai, che non sono le cose materiali, ma quelle che hai costruito”. Archiviata l’esperienza ...