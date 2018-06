“La dignità…” Sbam | lo schiaffone a Ilary Blasi La vip della tv riceve l’invito al GF

caffeinamagazine

(Di venerdì 15 giugno 2018) Dopo il grande successo del GF Vip 2 che ha avuto fra i suoi protagonisti Cecilia Rodriguez, Daniele Bossari e Giulia De Lellis è arrivato il momento di scoprire il castterza edizione del reality che, ancora una volta, vedrà al timone. La caccia alle ‘very important person’ chiamate ad animare la terza edizione del reality condotta dalla moglie dell’ex capitanoRoma Francesco Totti è iniziata, e dopo le prime indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo, ecco arrivarne altre fresche di diffusione. Da Uomini e Donne potrebbero arrivare due ex tronisti come Andrea Cerioli (a sua volta ex gieffino) e Lucas Peracchi – in questi giorni immortalato insieme alla figlia di Eva Henger, Mercedesz, ex naufraga dell’Isola dei famosi – che durante il programma di Maria De Filippi ebbe qualche guaio a causa del suo accordo segreto con una corteggiatrice . ...