Violazione dei diritti negli hotspot - aumento dei carcerati e dei bambini : la denuncia del Garante dei detenuti : Scadenti condizioni materiali e igieniche delle strutture per i migranti, scarsa trasparenza e mancanza di un sistema di registrazione degli eventi critici, assenza di una procedura di reclamo per far valere violazioni. Sono alcune delle principali carenze messe in luce nella relazione annuale dal Garante delle persone detenute e private della libertà presentata al Parlamento.A distanza di poco più di un anno dall'entrata i vigore ...

La denuncia del Papa : donne oggetto di una filosofia usa e getta : Dalle pubblicità alla prostituzione per strada alle offerte in cambio di un posto di lavoro, il Papa argentino denuncia una "filosofia usa e getta" di cui sono vittime le donne al mondo d'oggi, anche ...

La denuncia del Papa : c'è fobia per i poveri - da tenere lontani : Città del Vaticano, 14 giu. , askanews, Spesso 'le voci che si sentono sono quelle del rimprovero e dell'invito a tacere e a subire. Sono voci stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri, ...

Milano - zoppicava in stazione ma al posto della stampella aveva un fucile : denunciato 30enne : Un cittadino senegalese regolare di 30 anni è stato denunciato dalla polizia per procurato allarme dopo essere stato scoperto con un fucile ad aria compressa che nascondeva nei pantaloni mentre attraversava la stazione Centrale di Milano. L’uomo è stato notato da due vigilantes dell’Atm all’altezza dei tornelli perché zoppicava vistosamente. Dalla parte inferiore dei jeans spuntava la canna del fucile, che successivamente è ...

Carceri - la denuncia del Sappe : "Agente sequestrato e violenze ad Ariano Irpino" : Violenta aggressione anche nel carcere di Napoli-Poggioreale, dove un detenuto ha colpito un agente, spaccandogli un labbro

Inscenano finto rapimento per l’addio al celibato. denunciati sei amici dello sposo : E' accaduto a Perugia: i sei sono stati Denunciati per procurato allarme. Hanno finto il sequestro di un amico il giorno del suo addio al celibato.Continua a leggere

TIM denuncia problemi di sicurezza con le SIM Iliad Italia? Indiscrezioni del 12 giugno : Da circa due settimane a questa parte, parlando del mercato mobile, buona parte dei discorsi sono monopolizzati da Iliad Italia. Decisamente importante l’impatto avuto dalla nuova compagnia telefonica, anche se come si poteva facilmente immaginare non sono mancati i problemi. Basti pensare a quanto riportato nella giornata di ieri a proposito della configurazione hotspot su iPhone, fino ad arrivare ad una questione più generica che oggi 12 ...

Elezioni amministrative - tensione a Qualiano : turbativa del voto - dieci denunciati. Coinvolto un candidato consigliere : tensione a Qualiano, dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle...

Elezioni amministrative - tensione a Qualiano : turbativa del voto - due denunciati e dieci fermati. Coinvolto un candidato consigliere : tensione a Qualiano, dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle...

Elezioni amministrative - tensione a Qualiano : turbativa del voto - due denunciati e dieci fermati : tensione a Qualiano, dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle...

Elezioni amministrative - tensione a Qualiano : turbativa del voto - due denunciati : tensione a Qualiano, dove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. In azione i carabinieri di Qualiano e Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, che hanno fatto irruzione nelle...

Manda foto e video hard alla figlia 15enne della compagna : arrestato dopo la denuncia della donna : Un 49enne cagliaritano è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su una quindicenne, figlia della compagna. La vicenda è stata resa nota grazie alla denuncia sporta dalla donna il 10 maggio ...

Justin Bieber denunciato per aggressione e insulti razzisti a un fan in Ohio : video dell’incidente : Justin Bieber denunciato per rissa ed insulti razzisti nei confronti di un fan: la notizia è stata divulgata ieri, venerdì 8 giugno, nonostante l'episodio risalga a due anni fa. L'8 giugno 2016, infatti, si verificò l'incidente che coinvolse la popstar canadese in una rissa verbale e fisica. Justin Bieber aggredì ed insultò con riferimenti razziali un ragazzo, Rodney Cannon: quest'ultimo scattò una foto al cantante, senza avere il suo ...

La Cgia denuncia : "Tornano ad allungarsi i tempi di pagamento della Pa" : Stando alle informazioni rese note dalla Ragioneria Generale dello Stato, attualmente il ministero dell'Economia ha informazioni 'solò sul 70% dell'importo complessivo saldato ogni anno dalla Pa che ...