La Casa di Cura Regina Pacis di San Cataldo si conferma eccellenza

"Veni - vidi - risi" : una nuova Casa per la comicità italiana a cura di Stefano Sarcinelli : Dal 21 giugno in libreria debutta "Veni, vidi, risi", nuova collana di testi comici pubblicati da Edizioni Ultra, curata dall'attore e scrittore Stefano Sarcinelli. Fra teatro e televisione, cinema e Web, la storia e futuro, un'esplorazione entusiasmante ed esilarante del mondo variegato dell'umorismo.

Heart-Pathway per pazienti cardiaci : il primo progetto multidisciplinare nella cura del cuore nasce alla Casa di Cura “San Michele” : I pazienti cardiaci possono avvalersi di nuove metodiche per ottimizzare i risultati clinici grazie al cosiddetto Heart Pathway, il primo progetto di terapia multidisciplinare nella Cura del cuore che parte il 15 e 16 giugno con un convegno e sessioni di live surgery allaCasa di Cura “San Michele” di Maddaloni (CE). Si tratta di un approccio innovativo al percorso di Cura che vede per la prima volta riuniti diversi specialisti in un Heart ...

Melania Trump scomparsa dalla Casa Bianca : lei rassicura su Twitter : Melania Trump scomparsa dalla Casa Bianca da più di 20 giorni, da quando è stata ricoverata per un intervento chirurgico ai reni. La First Lady sul suo profilo Twitter cerca di mettere a tacere dubbi e preoccupazioni. “Sono qui alla Casa Bianca con la mia famiglia. Sto bene e lavoro duramente per il benessere dei bambini e per il popolo americano”. Un messaggio che dovrebbe rispondere a tutti gli interrogativi sulla salute della ...

Dall’acquisto della Casa all’assicurazione per i figli - ecco quello che c’è da sapere : Che cosa bisogna considerare se si vuole comprare casa? Quali polizze assicurative potrebbero essere utili se si hanno dei figli? Come è meglio pianificare la propria pensione? Sono le classiche domande che, prima o dopo, nella vita ci si pone e non è sempre scontato trovare delle informazioni che non siano di parte. La Banca – si sa- fa i suoi interessi. Preziosa allora la nascita di «quello che conta», un nuovo portale dove trovare, in ...

Emergenza Milano - ladri anche a Casa di Sala : la città si scopre insicura : Era venduta come una città sicura. Invece neppure il sindaco l'ha scampata: i ladri gli hanno svaligiato la casa. Ora sminuisce: «Sono stato un po' pirla. Nella fretta di...

Scherma - Coppa del Mondo : Luca Curatoli trova in Mosca una seconda Casa - ma è l’unico lampo azzurro del weekend : Un lampo azzurro in un weekend sottotono per la Scherma italiana. Quella luce arriva da Mosca, ormai diventata una seconda casa per Luca Curatoli. Nella capitale russa lo sciabolatore napoletano aveva centrato la sua prima vittoria in carriera, ma questa volta si è dovuto “accontentare” del secondo posto. Un risultato sicuramente ottimo per il campano, al suo secondo podio stagionale, confermandosi il numero uno d’Italia nella ...

E Davide Casaleggio assicura : il contratto sarà votato dagli iscritti : Gli incontri tra le delegazioni Lega-M5s proseguiranno anche nel week end. Molte convergenze, ma il vero punto critico è il conflitto di interessi -

Via da Casa per curarsi : la ritrova occupata e depredata da immigrati : Se ne va da casa per sottoporsi a delle cure e si ritrova l'abitazione occupata, depredata e devastata. È capitato nel marzo scorso a un anziano di Tarcento. Gli sono entrati in casa, hanno ...

Cura della Casa sempre più 'green' : A rivelarlo è la terza edizione dell'Osservatorio Immagino, che dedica un approfondimento al mondo 'green' composto dai prodotti che evidenziano sulle confezioni almeno una caratteristica ecologica, ...

Botte a un disabile e bottigliate al barista. La Procura indaga sui Casamonica : Raid di due membri del clan dei Casamonica in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Nella domenica di Pasqua appartenenti alle famiglie Casamonica e Di Silvio, come si vede in un video pubblicato da Repubblica.tv, entrano nel locale pretendendo di essere serviti per primi, saltando la fila. Una donna disabile osa ribellarsi, ma viene presa a cinghiate e a calci. Poi i due aggrediscono con violenza a bottigliate il barista, 'reo' di non ...

Raid Casamonica a Roma - pestata una disabile. La Procura indaga : Roma, 7 mag. , askanews, Lesioni, minacce e danneggiamento. Per queste accuse la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta in merito all'aggressione compiuta a Roma da alcuni membri del clan ...

Fiamme nella notte in Casa di cura Villa Betania : c'erano 70 persone : Fiamme nella notte in una clinica a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, dopo la mezzanotte si è sviluppato un incendio nella casa di cura Villa Betania di via Pio IV all'Aurelio che ha ...

