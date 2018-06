La carica delle donne 6 0 | nuovi modelli “anta” | Brigitte Macron o Sharon Stone?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) A quarant’anni l’hanno ”licenziata”, (volevano un volto più giovane) a 65 l’hanno riassunta. La storia d’amore di Isabella Rossellini con Lancôme potrebbe sembrare un po’ strana. Lei per prima, è stata sorpresa (piacevolmente) dal ritorno di fiamma: “Quando mi hanno chiamato ho detto: Certo, non sono ringiovanita…”. La sua rivincita è diventata il simbolo“Libere di invecchiare”, come teorizza la scrittrice Ashton Applewhite nel saggio “Il bello dell’età”. Sì, perché nel frattempo è successo qualcosa. Le sessantenni di oggi non sono quelle di ieri. È aumentato il loro potere d’acquisto. I loro corpi e i loro pensieri sono diversi. Si sono ribellate a quello che Susan Sontag ha definito “il doppio standard dell’invecchiamento”, concezione sociale per cui l’età migliora un uomo e distrugge una donna. Alcune stanno facendo la loro parte per mettere gilf (“Granny I’d like to ...