Kobe Bryant | un’estate da… coach | “tanti giocatori mi hanno chiesto di essere allenati

(Di venerdì 15 giugno 2018)avràalquanto impegnata: sono tantissimi iche locontattato per un workout personalizzato, fra i quali anche Brandon Ingram Sono ormai due anni che ha smesso con il basket giocato, marappresenta ancora una vera e propria istituzione nel panorama NBA. Sono diversi ichecontattato il Black Mamba durante l’offseason per migliorare alcuni aspetti del proprio gioco. In passato lofatto Isaiah Thomas e Gordon Hayward, adesso sembra la volta di Brandon Ingram. Il talento dei Lakers vorrebbe allenarsi con l’ex numero 24 ‘purple and gold’ per migliorare la sua meccanica di tiro e diventare un giocatore davvero importante per il futuro dei giallo-viola. Nonostantesi sia reso disponibile, il problema sta nell’incastrare Ingram con tutti gli altri appuntamenti dell’affollatissima estate di, un...