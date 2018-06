Kitesurf | debutto lacustre per Irene Tari | l’azzurra impegnata il prossimo week-end nelle

sportfair

(Di venerdì 15 giugno 2018)saràil-endacque del Lago di Garda per la quarta tappa del circuito nazionale TT:Rperche, per la prima volta nella sua carriera, gareggerà il-endacque del Lago di Garda. La kiter terracinese si allena già a Campione in attesa di correre nella IV tappa del circuito nazionale TT:R, organizzato dalla Classe Kiteboarding Italia e valido come Campionato Nazionale Open e Giovanile. Dopo il secondo posto ottenuto nella frazione precedente, ospitata a Pioppi, in provincia di Salerno, dal Circolo Velico Lazzarulo, la portacolori del Club Vela Portocivitanova dovrà` dare il massimo per mantenere la leadership nel ranking nazionale. ”Nonostante il Garda sia uno dei campi di regata più` frequentati del mondo, l’evento di Campione è` per me la prima esperienza su un lago -ha dichiarato...