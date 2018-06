Juventus | Sturaro saluta Rugani | c' è il Chelsea

GOLOVIN ALLA Juventus / Il russo porta movimenti a centrocampo : Pjaca e Sturaro in uscita : GOLOVIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: la Vecchia Signora vicina al gioiello del Cska Mosca. Kanchelskis stronca il connazionale, Sturaro e Pjaca in uscita(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:30:00 GMT)

MILINKOVIC-SAVIC ALLA Juventus - LA CHIAVE È PJANIC?/ Intanto l'agente di Sturaro : Improbabile vada alla Lazio : Per arrivare a Sergej MILINKOVIC-SAVIC, la JUVENTUS potrebbe sacrificare in questo calciomercato Miralem Pjanic, per il quale Barcellona e Real Madrid sono pronte a scatenare un'asta(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:03:00 GMT)

Juventus - sirene spagnole per Sturaro : lo vuole il Betis : TORINO - Stefano Sturaro è uno dei possibili partenti dell'estate bianconera. Dopo una stagione in cui ha avuto un ruolo molto marginale, scendendo in campo solo per 613 minuti in campionato e per 983 ...

Calciomercato - Perinetti : 'Contatti con la Juventus per Perin : ci piace Sturaro' : Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo professionistico. Emil è un prospetto in cui la Juve e il sottoscritto credono ...

Diretta/ Juventus Verona (risultato live 0-0) info streaming video e tv : traversa di Dybala - out Sturaro : Diretta Juventus Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto consecutivo, gli scaligeri tornano in B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:41:00 GMT)

Juventus : Mandzukic - Sturaro e De Sciglio in parte in gruppo : A due giorni dalla finale di Coppa Italia la Juventus si è allenata questa mattina a Vinovo e, dopo il riscaldamento e qualche scambio a beneficio delle telecamere presenti, si è dedicata alla tattica e alla circolazione palla, oliando i meccanismi in vista del match contro il Milan. Anche oggi Mario Mandzukic, Stefano Sturaro e Mattia De Sciglio hanno sostenuto parte della seduta con la squadra. Domani i bianconeri si alleneranno al mattino e ...